



Апелляционная жалоба председателя облкомприроды Алексея Сивокоза на арест будет рассмотрена в Московском городском суде 4 февраля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда.

Напомним, 21 января апелляционная инстанция оставила без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей начальнице правового управления администрации Волгограда Дарье Казанковой. Дата рассмотрения апелляционной жалобы бывшего заместителя председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Ирины Паниной еще не назначена.

Как сообщалось, Казанкова, Панина и Сивокоз были задержаны в Волгограде 17 декабря прошлого года. Их доставили в столицу и поместили в СИЗО. Задержанным чиновникам вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшими тяжкие последствия – ч. 3. Ст. 285 УК РФ.

Любопытно, что Мещанский районный суд Москвы, где рассматривался вопрос об аресте волгоградцев, засекретил материалы рассмотрения меры пресечения, поэтому постановления в открытом доступе не появятся.



