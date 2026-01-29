В Волгограде молодые архитекторы поговорили о будущем с замминистра и губернатором

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили развитие строительной отрасли, городских пространств и реализацию крупных проектов в этой сфере с молодыми волгоградскими архитекторами и застройщиками.

- Сегодня работа строительного комплекса Волгоградской области продолжается в рамках реализации задач утвержденной в 2024 году десятилетней комплексной программы развития города-героя Волгограда как центра волгоградской агломерации и долгосрочной программы по обеспечению сбалансированного динамичного социально-экономического развития Волгоградской области в целом, — сказал на встрече Андрей Бочаров, поблагодарив федеральные власти за поддержку проектов развития региона.

В их числе губернатор обозначил застройку перспективных территорий Волгограда, реализацию крупных промышленных и социальных проектов, создание туристического кластера на острове Сарпинском, выполнение задач на территории ЛНР и др. Андрей Бочаров также отметил, что к работе по формированию современного облика областного центра и муниципальных образований активно привлекается молодежь. Молодые волгоградские архитекторы представили губернатору и замминистра свои проекты по преображению речного фасада города, развития ЦПКиО, освоения новых городских территорий.





Замглавы Минстроя России высоко оценил темпы ввода жилья в регионе, что также важно для решения демографических задач.

- За последние три года в Волгоградской области введено более 3,1 млн кв м жилья. В следующую пятилетку будет построено более 4,5 млн кв м жилья. При этом баланс многоквартирного и индивидуального жилищного строительства — 50 на 50, что соответствует поставленной задаче, — подчеркнул замминистра. — Здесь работает профессиональная команда, утвержденный Генплан подразумевает именно те векторы развития, которые позволят сделать волгоградскую агломерацию сердцем Волгоградской области со всей необходимой социальной, транспортной, инженерной инфраструктурой.

Никита Стасишин познакомился с проектом развития пойменной части реки Царицы и прилегающих территорий в Ворошиловском районе. Замминистра и губернатор осмотрели объекты, оценили ход работ и первые результаты реализации масштабного проекта в пойме, в числе которых — новая дорога по улице КИМ.





По данным администрации региона, в строительной отрасли Волгоградской области сегодня задействовано более 95 тыс. человек. С 2014 года в регионе введено более 10 млн кв. м.; построено, реконструировано и восстановлено 477 социальных объектов; порядка 5,2 тыс. км автодорог; порядка 200 объектов промышленности, энергетики, АПК; порядка 10 тыс. объектов коммунальной и экологической инфраструктуры; обеспечен капремонт 3,5 тыс. МКД; реализовано порядка 2,9 тыс. проектов благоустройства.

Фото: администрации Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!