Волгоградцы месяц мерзнут в аварийном общежитии техникума











Более 100 жителей общежития Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций уже около 30 дней страдают от отсутствия воды и холода. Как рассказали в региональном отделении ОНФ, волгоградцы, проживающие в №34 по ул. Героев Малой Земли в Красноармейском районе обратились на прямую линию с президентом РФ со своей проблемой. Еще в апреле 2024 года жилищная комиссия признала дом аварийным и рекомендовала расселение, однако люди остались в опасном здании.

Оно в критическом состоянии: трещины в стенах, затопленный подвал, постоянные перебои с отоплением и водоснабжением. После многочисленных жалоб в декабре удалось добиться подачи тепла, но батареи греют слабо. В начале года был потоп, а сейчас уже более двух недель трубы замерзают. При этом УК не реагирует на заявки и не предоставляет коммунальные услуги, пояснили в ОНФ. ОНФ обратился в госжилнадзор Волгоградской области с просьбой разобраться в ситуации.



Между тем, в соцсетях ранее также жаловались на невыносимые условия проживания в общежитии. По словам жильцов, им не разрешают включать обогревательные приборы из-за риска перегруза мокрой и опасной проводки. В то же время и работы по ремонту инженерных систем здесь не проводят.

