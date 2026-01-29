Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаНИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Общество

Конфискованные у пьяниц 6 авто поехали из Волгограда на СВО

Общество 29.01.2026 16:59
0
29.01.2026 16:59


Волгоградские полицейские  совместно с Территориальным управлением Росимущества передали на нужды СВО 6 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Передача машин состоялась сегодня, 29 января. 

В ГУ МВД по Волгоградской области напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения лишенными прав гражданами или имеющими за это судимость влечет за собой уголовную  ответственность по статье 264.1 УК РФ, а в некоторых случаях – и конфискацию автомобиля.

Бывшие владельцы шести конфискованных автомобилей были пойманы на повторном пьяном вождении. По решению суда машины были изъяты в пользу государства и теперь отправятся на СВО в помощь бойцам. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.01.2026 17:09
Общество 29.01.2026 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:59
Общество 29.01.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:30
Общество 29.01.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:28
Общество 29.01.2026 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:05
Общество 29.01.2026 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 15:13
Общество 29.01.2026 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 15:05
Общество 29.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 14:18
Общество 29.01.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 13:40
Общество 29.01.2026 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 13:02
Общество 29.01.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 10:22
Общество 29.01.2026 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 10:12
Общество 29.01.2026 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 10:03
Общество 29.01.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 09:34
Общество 29.01.2026 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 09:27
Общество 29.01.2026 09:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:09
Волгоград оказался на пороге трехдневного обледененияСмотреть фотографии
16:59
Конфискованные у пьяниц 6 авто поехали из Волгограда на СВОСмотреть фотографии
16:46
Стрижки и путешествия подорожали для волгоградцевСмотреть фотографии
16:30
Подъем фуры из оврага в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
12 орденов Мужества и медаль Суворова передали родным погибших волжанСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде молодые архитекторы поговорили о будущем с замминистра и губернаторомСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде к 9 месяцам «строгача» приговорили курьера службы доставкиСмотреть фотографии
15:15
Два подростка устроили погром в парке в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
«Такого еще не было!»: замминистра Стасишин сделал фото для волгоградца с БочаровымСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
В Суровикино открыли стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
14:18
В Волгограде полиция перекрыла 3-ю ПродольнуюСмотреть фотографии
14:00
НДС при УСН: волгоградцам рассказали о важных налоговых изменениях в 2026 годуСмотреть фотографии
13:40
В Волгоградской области простятся с 41-летним бойцом СВО Андреем МинаковымСмотреть фотографии
13:04
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Стоимость ТО газового оборудования в Волгоградской области увеличится с 1 мартаСмотреть фотографии
12:50
Вузы Волгограда не отменят бакалавриат и магистратуру с 1 сентябряСмотреть фотографии
11:20
Автобус №41а пустят по новой дороге на Родниковой долине в центр ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Волгоградскую компанию обязали выплатить 87 млн за нефтяные озераСмотреть фотографии
10:59
На трассе под Волгоградом погиб водитель слетевшей в кювет «Лады»Смотреть фотографии
10:12
Вузы отменят бакалавриат и магистратуру в новом учебном годуСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский студент рассказал о плюсах целевого обучения на специалиста ЖКХСмотреть фотографии
10:00
В волгоградских «Магнитах» проверят цены на масло, сахар и мукуСмотреть фотографии
09:34
Бригады МБУ «Северное» в круглосуточном режиме освобождают Волгоград от лишнего снегаСмотреть фотографии
09:27
Замглавы Минстроя РФ Стасишин прибыл в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
09:13
В город Волгоградской области прибыла мобильная приемная ПрезидентаСмотреть фотографии
08:55
В Ростове подросток отправил в нокаут одноклассницуСмотреть фотографии
08:47
Размер пособий безработным волгоградцам увеличат с 1 февраляСмотреть фотографии
07:47
Волгоградцы старше 80 лет получат в феврале повышенные пенсииСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцы смогут попасть к терапевту в течение сутокСмотреть фотографии
07:33
Волгоград переименуют в Сталинград 2 февраляСмотреть фотографии
 