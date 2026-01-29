Конфискованные у пьяниц 6 авто поехали из Волгограда на СВО





Волгоградские полицейские совместно с Территориальным управлением Росимущества передали на нужды СВО 6 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Передача машин состоялась сегодня, 29 января.

В ГУ МВД по Волгоградской области напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения лишенными прав гражданами или имеющими за это судимость влечет за собой уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ, а в некоторых случаях – и конфискацию автомобиля.

Бывшие владельцы шести конфискованных автомобилей были пойманы на повторном пьяном вождении. По решению суда машины были изъяты в пользу государства и теперь отправятся на СВО в помощь бойцам.