



Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении директора «Тамбовской строительной компании» Александра Корнаушкина. Руководитель уличён правоохранителями в махинациях на 74 млн рублей при строительстве ФАПов и обновлении Волгоградского медицинского колледжа.

Обвиняемый в 2022 году выиграл аукционы на право строительства и ремонта медицинских учреждений, однако, получив крупный аванс, растратил средства на свои нужды.

- В настоящее время причиненный ущерб возмещен в бюджет по банковским гарантиям, завершение строительства осуществляется силами нового подрядчика, - уточнили в надзорном ведомстве.

Отметим, сейчас уголовное дело передано в Центральный районный суд. Фигуранту за мошеннические действия грозит срок до 10 лет тюрьмы. Ранее из-за срыва сроков капремонта медколледжа своей должности лишился директор ГКУ ВО «Управление капитального строительства» Андрей Козьменко, курирующий в администрации строительство и обновление объектов. Руководитель потерял кресло после жёсткой критики губернатора Андрея Бочарова.

Фото из архива ИА «Высота 102»