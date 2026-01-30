В Волгограде 30 января первый раз пленят фельдмаршала Паулюса

По сложившейся традиции в Волгограде 30, 31 января и 1 февраля проведут военно-историческую реконструкцию «Пленение штаба 6-й немецкой полевой армии и её командующего генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса». В связи с приостановкой работы музея «Память» мероприятие будет проходить в конференц-зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в обновленном формате.

Реконструкцию исторических событий 24 января провели также в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Паулюс, напомним, был пленен в Сталинграде вместе со своим штабом 31 января 1943 года в подвале Центрального универмага, где располагается музей «Память».



