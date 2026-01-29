В Суровикино открыли стелу «Рубеж Сталинградской доблести»





Сегодня, 29 января, в Суровикино Волгоградской области открыли стелу «Рубеж Сталинградской доблести». Как сообщили в пресс-службе областной думы, мемориал установлен на площади города возле Центра культурного развития «Юность».

Стела была открыта в преддверии 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В мероприятии приняли участие представители власти, ветераны, участники СВО и активисты.

Право открыть стелу предоставили участнику спецоперации Денису Лебедеву. После торжественной церемонии участники мероприятия возложили цветы.

Фото: Волгоградская областная дума