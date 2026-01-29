Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаНИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Общество

Островитянина с приступом доставили в Волгоград с Сарпинского на аэросанях

Общество 29.01.2026 17:51
0
29.01.2026 17:51


Волгоградца с сердечным приступом спасли благодаря оперативным действиям специалистов Службы спасения. Доставлять в городскую больницу мужчину пришлось с острова Сарпинский на аэросанях, сообщает портал Volganet.net.  

Уточняется, что приступ настиг жителя острова накануне утром. Каждая минута промедления могла стать роковой.

На помощь волгоградцу пришли спасатели Южного аварийно-спасательного формирования. В спасательной операции были задействованы аэросани «Патруль».

– Работа велась чётко и профессионально. Пострадавшего оперативно погрузили и, соблюдая максимальную осторожность, переправили через Волгу, – сообщают спасатели. 

На берегу в Кировском районе Волгограда пациента уже ожидали медики. Мужчина был вовремя доставлен в больницу, где теперь продолжает лечение. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.01.2026 19:20
Общество 29.01.2026 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 18:48
Общество 29.01.2026 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 17:51 Реклама
Общество 29.01.2026 17:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.01.2026 17:51
Общество 29.01.2026 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 17:09
Общество 29.01.2026 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:59
Общество 29.01.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:30
Общество 29.01.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:28
Общество 29.01.2026 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 16:05
Общество 29.01.2026 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 15:13
Общество 29.01.2026 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 15:05
Общество 29.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 14:18
Общество 29.01.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 13:40
Общество 29.01.2026 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 13:02
Общество 29.01.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2026 10:22
Общество 29.01.2026 10:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:20
Арестованный глава облкомприроды Сивокоз в феврале может выйти на свободуСмотреть фотографии
18:48
Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра СтасишинСмотреть фотографии
18:17
Драка мужчин в Иловле попала на видео: один задержан, один в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Новый маршрут в Волгограде связал центр города и микрорайон «Долина» застройщика DARSСмотреть фотографии
17:51
Островитянина с приступом доставили в Волгоград с Сарпинского на аэросаняхСмотреть фотографии
17:09
Волгоград оказался на пороге трехдневного обледененияСмотреть фотографии
16:59
Конфискованные у пьяниц 6 авто поехали из Волгограда на СВОСмотреть фотографии
16:46
Стрижки и путешествия подорожали для волгоградцевСмотреть фотографии
16:30
Подъем фуры из оврага в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
12 орденов Мужества и медаль Суворова передали родным погибших волжанСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде молодые архитекторы поговорили о будущем с замминистра и губернаторомСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде к 9 месяцам «строгача» приговорили курьера службы доставкиСмотреть фотографии
15:15
Два подростка устроили погром в парке в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
«Такого еще не было!»: замминистра Стасишин сделал фото для волгоградца с БочаровымСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
В Суровикино открыли стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
14:18
В Волгограде полиция перекрыла 3-ю ПродольнуюСмотреть фотографии
14:00
НДС при УСН: волгоградцам рассказали о важных налоговых изменениях в 2026 годуСмотреть фотографии
13:40
В Волгоградской области простятся с 41-летним бойцом СВО Андреем МинаковымСмотреть фотографии
13:04
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Стоимость ТО газового оборудования в Волгоградской области увеличится с 1 мартаСмотреть фотографии
12:50
Вузы Волгограда не отменят бакалавриат и магистратуру с 1 сентябряСмотреть фотографии
11:20
Автобус №41а пустят по новой дороге на Родниковой долине в центр ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Волгоградскую компанию обязали выплатить 87 млн за нефтяные озераСмотреть фотографии
10:59
На трассе под Волгоградом погиб водитель слетевшей в кювет «Лады»Смотреть фотографии
10:12
Вузы отменят бакалавриат и магистратуру в новом учебном годуСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский студент рассказал о плюсах целевого обучения на специалиста ЖКХСмотреть фотографии
10:00
В волгоградских «Магнитах» проверят цены на масло, сахар и мукуСмотреть фотографии
09:34
Бригады МБУ «Северное» в круглосуточном режиме освобождают Волгоград от лишнего снегаСмотреть фотографии
09:27
Замглавы Минстроя РФ Стасишин прибыл в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
09:13
В город Волгоградской области прибыла мобильная приемная ПрезидентаСмотреть фотографии
 