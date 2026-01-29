Островитянина с приступом доставили в Волгоград с Сарпинского на аэросанях





Волгоградца с сердечным приступом спасли благодаря оперативным действиям специалистов Службы спасения. Доставлять в городскую больницу мужчину пришлось с острова Сарпинский на аэросанях, сообщает портал Volganet.net.

Уточняется, что приступ настиг жителя острова накануне утром. Каждая минута промедления могла стать роковой.

На помощь волгоградцу пришли спасатели Южного аварийно-спасательного формирования. В спасательной операции были задействованы аэросани «Патруль».

– Работа велась чётко и профессионально. Пострадавшего оперативно погрузили и, соблюдая максимальную осторожность, переправили через Волгу, – сообщают спасатели.

На берегу в Кировском районе Волгограда пациента уже ожидали медики. Мужчина был вовремя доставлен в больницу, где теперь продолжает лечение.