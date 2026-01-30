Рыбака под Ростовом зажало ледяными глыбами





Вечером 29 января житель ЛНР отправился на рыбалку на Маныч в Веселовском районе Ростовской области и оказался в ледяной ловушке . Как передает Привет-Ростов, мужчину на лодке зажали огромные глыбы льда, которые помешали вернуться ему обратно на берег.

Позже течение осложнило ситуацию, унося лодку вместе с мужчиной в сторону Шахаевского лимана. С каждой минутой расстояние до берега росло, а выбраться у рыбака так и не получалось.

Мужчина позвонил на номер 112 и попросил о помощи у экстренных служб. Спасатели по сообщению своих коллег выдвинулись на катере на помощь рыбаку. При обнаружении мужчины они смогли забрать его к себе на борт, а после отбуксировать лодку к берегу к его автомобилю.