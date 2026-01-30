Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Рыбака под Ростовом зажало ледяными глыбами

30.01.2026 09:47
30.01.2026 09:47


Вечером 29 января житель ЛНР отправился на рыбалку на Маныч в Веселовском районе Ростовской области и оказался в ледяной ловушке . Как передает Привет-Ростов, мужчину на лодке зажали огромные глыбы льда, которые помешали вернуться ему обратно на берег. 

Позже течение осложнило ситуацию, унося лодку вместе с мужчиной в сторону Шахаевского лимана. С каждой минутой расстояние до берега росло, а выбраться у рыбака так и не получалось.

Мужчина позвонил на номер 112 и попросил о помощи у экстренных служб. Спасатели по сообщению своих коллег выдвинулись на катере на помощь рыбаку. При обнаружении мужчины они смогли забрать его к себе на борт, а после отбуксировать лодку к берегу к его автомобилю.

12:14
В Волгограде пенсионерка получила ожоги из-за загоревшегося обогревателя
12:03
Дело об организации порностудий в Волгограде передали в суд
11:12
Многодетная волгоградка выиграла 1 миллион в лотерею
11:10
На севере Волгограда 19-летняя погибла, врезавшись в столб
11:00
Слуцкий и Веретенников попали в крупный скандал китайского футбола
10:54
«Красный октябрь» повышает качество продукции благодаря модернизации обрабатывающего оборудования
10:30
В Волгограде 1 февраля на 7 часов перекроют Нулевую продольную
10:23
Силовики предотвращают условный теракт на линии СТ в Волгограде
10:06
Экскурсионная электричка отвезет волгоградцев в Сарепту 31 января
09:51
Московский снегопад изменил расписание самолетов в Волгограде
09:47
Рыбака под Ростовом зажало ледяными глыбами
09:21
Волгоградцы месяц мерзнут в аварийном общежитии техникума
09:05
Агент СБУ получил 18 лет в Волгограде за сбор данных о средствах МО РФ
08:18
Волгоградский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Шарм-эш-Шейхе
08:10
Под Волгоградом проведут автопробег в честь Сталинградской победы
07:53
В Волгограде 30 января первый раз пленят фельдмаршала Паулюса
07:36
3 БПЛА сбили в соседних с волгоградским регионом областях
06:26
В РПН предупредили волгоградцев о риске заражения вирусной чесоткой
06:11
Волгоградец выплатит 1 млн за сброс строительного хлама
05:41
Раскрыт секрет рекордной яйценоскости волгоградских несушек
22:39
Под Волгоградом МЧС закрыло саратовскую трассу из-за тумана
21:37
Волгоградский врач разработал передовой метод диагностики онкобольных
20:59
76,5 тыс. волгоградцев старше 80 лет будут получать повышенные пенсии
20:07
В Волгограде подрядчику УКС грозит срок за аферу с ремонтом ФАПов и медколледжа
19:20
Арестованный глава облкомприроды Сивокоз в феврале может выйти на свободу
18:48
Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин
18:17
Драка мужчин в Иловле попала на видео: один задержан, один в больнице
17:51
Новый маршрут в Волгограде связал центр города и микрорайон «Долина» застройщика DARS
17:51
Островитянина с приступом доставили в Волгоград с Сарпинского на аэросанях
17:09
Волгоград оказался на пороге трехдневного обледенения
 