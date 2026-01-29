Волгоград оказался на пороге трехдневного обледенения





В Волгограде и районах Волгоградской области в предстоящие трое суток ожидается ухудшение погодных условий. По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 января по 1 февраля в регионе прогнозируются осадки с образованием гололеда.

– В течение трех суток - 30 и 31 января, 1 февраля - на территории Волгоградской области ожидается гололед, сложное годоледно-изморозевое отложение в сочетании с сильным ветром 15-20 м/с, – предупреждают жителей Волгоградской области в экстренных службах.

По уточненным сведениям синоптиков, в пятницу, 30 января, в районах области ожидаются местами небольшие осадки в виде дождя со снегом, мокрый снег, что при понижении температуры приведет к образованию гололеда. Такая же погода сохранится 31 января и 1 февраля.

Столбики уличных термометров будут «гулять» от плюсовых отметок днем к минусовым ночью на протяжении всех трех суток.