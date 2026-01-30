Под Волгоградом проведут автопробег в честь Сталинградской победы

Завтра, 31 января, в Волгоградской области состоится автопробег, приуроченный к 83-й годовщине Победы в Сталинградской битве. Как сообщили в администрации Иловлинского района, он пройдет по маршруту «Трехостровская - станица Сиротинская - станица Новогригорьевская» по местам боевой славы. Цель «Рейда памяти. Горячий снег» - почтить память павших в боях за Родину защитников.



Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Волгоградской области». Стартует автопробег в 8-00 ч. после митинга в станице Трехостровская. К автопробегу могут присоединиться все желающие.



Фото администрации Иловлинского района



