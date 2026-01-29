Драка мужчин в Иловле попала на видео: один задержан, один в больнице





В Иловле Волгоградской области полицейские задержали местного жителя, который 14 января избил мужчину возле местного кафе. Пострадавший находится в больнице с переломами и ушибами.

Уточняется что конфликт возник спонтанно между 44-летним и 25-летним иловлинцами. Молодой мужчина нанес оппоненту несколько ударов – происходящее зафиксировали камеры уличного наблюдения.





– По результатам медицинского исследования травмы, причиненные потерпевшему, квалифицируются как средней степени тяжести. В отношении 25-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По решению суда фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области