В Волгоградской области 76,5 тыс. пенсионеров получат повышенную пенсию





С 1 февраля в Волгоградской области некоторые пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к ежемесячным доходам. По данным СФР, индексация затронет 76,5 тыс. волгоградцев.

Как ранее сообщала редакция, с нового года в России фиксированная часть пенсии увеличилась на 7,6% до 9 584,69 рублей. Пожилым людям, чей возраст перешагнул за 80 лет, по закону она положена в двукратном размере. На размере пенсии граждан это должно отразиться уже в новом месяце.

Отметим, по данным СФР, в 2025 году удвоенный размер фиксированной выплаты был назначен 6,5 тыс. жителям региона. В январе 2026 года восьмой десяток разменяли ещё 867 жителей региона. Они увеличенную пенсию получат впервые.

