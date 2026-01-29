12 орденов Мужества и медаль Суворова передали родным погибших волжан

В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 29 января, родным военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач специальной военной операции, передали посмертные государственные награды. Как сообщает ИА «Высота 102», 12 волжан удостоены орденов Мужества, еще один военнослужащий награжден посмертно медалью Суворова.
Указом президента России Владимира Путина орденами Мужества посмертно награждены:
- рядовой Сергей Агафонов
- рядовой Дмитрий Алпатов
- рядовой Елисей Бирюков
- рядовой Андрей Вавилин
- рядовой Юрий Дронов
- рядовой Евгений Стародуб
- рядовой Роман Фазилжанов
- рядовой Александр Золотов
- младший сержант Николай Егоров
- сержант Олег Сак
- сержант Окмурод Шомахмадов
- сержант Михаил Юшкевич
Медалью Суворова посмертно отмечен рядовой Дмитрий Букин.