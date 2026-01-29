12 орденов Мужества и медаль Суворова передали родным погибших волжан

Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин

Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...