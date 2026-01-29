Подъем фуры из оврага в Волгограде сняли на видео

В Волгограде завершили работы по подъему грузового автомобиля в Тракторозаводском районе. В настоящее время движение на данном участке полностью восстановлено, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Напомним, движение на участке 3-ой Продольной сегодня временно перекрывали из-за проводимых работ по извлечению фуры из оврага. 21 января 2026 года в 11-30 час. водитель, на участке дороги по ул. 3-я продольная магистраль в Тракторозаводском районе, не справился с управлением седельным тягачом Mercedes с полуприцепом и совершил съезд с дороги. В результате ДТП никто не пострадал.