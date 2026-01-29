«Такого еще не было!»: замминистра Стасишин сделал фото для волгоградца с Бочаровым





Сегодня, 29 января, замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин с удовольствием выполнил просьбу волгоградца, который очень хотел себе фото на память с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Ничего не подозревающий юноша, увидев, что глава региона фотографируется с местными жителями после завершения церемонии открытия новой дороги в Волгограде, протянул свой телефон заместителю министра и попросил сфотографировать. Никита Стасишин не отказал и с радостью исполнил просьбу. Эта сцена вызвала бурю положительных эмоций у сотрудников администрации, журналистов и жителей ближайшего микрорайона «Долина», которые пришли на открытие долгожданной дороги, а также губернатора, который фотографировался с юношей.

- Такого еще не было! – прокомментировал веселый женский голос за кадром.

- Это будет дорогой снимок! – также пошутил какой-то мужчина.





Никита Стасишин, выполнив просьбу волгоградца, отдал ему телефон, убедившись, что снимок юноше понравился.

Видео: администрации Волгоградской области / t.me





