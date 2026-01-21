В Волгограде неизвестный поджег электросамокаты участника СВО

В Центральном районе Волгограда неизвестный под покровом ночи поджег электросамокаты участника СВО, которые находились на первом этаже девятиэтажки по улице Рокоссовского. Действия предполагаемого поджигателя записали видеокамеры, установленные в подъезде и на фасаде МКД.





- Всё произошло в ночь с 17 на 18 января. У нас живет участник СВО, который в зоне боевых действий потерял ногу. Время от времени он передвигается на этих электросамокатах, говорит, что ему так удобно, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители. – Камеры зафиксировали, что неизвестный зашел в подъезд примерно в час ночи и совершил поджог. Самокаты он полностью не уничтожил, но пластиковые ручки сгорели. К счастью, пожарных вызывать не пришлось.





По словам жильцов, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали произошедшее. Жильцы также сняли последствия пожара на видео.

Фото и видео читателей ИА «Высота 102»





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!