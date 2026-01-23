В поселке под Волгоградом женщина с двумя детьми насмерть угорели в своем доме





Страшная трагедия произошла в Волжском. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, накануне, 22 января, в одном из частных домов на улице Украинская в поселке Паромный городского округа были обнаружены тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - заявили в ведомстве.

Домовладение, где нашли тела, газифицировано и отапливается как с использованием газового котла, так и дровяной печи. На момент осмотра места происшествия печь была потушена, задвижка вентиляционного канала находилась в закрытом положении и, возможно, была в неисправном состоянии. При этом окна и входная дверь дома были закрыты, в результате чего продукты горения могли скопиться внутри жилого помещения. По предварительным данным специалистов, вероятной причиной смерти всех троих явилось отравление угарным газом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз, добавили в СУ СК.



