



Трагедия произошла сегодня, 22 января, в Красноармейском районе Волгограда. Под окнами пятиэтажного дома №10 по проспекту Канатчиков была обнаружена лежащая на снегу девочка. Ребенка госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

- В крайне тяжелом состоянии пострадавшую девочку 14 лет доставили в реанимацию. Пациентка получила несовместимые с жизнью травмы и, несмотря на все усилия медиков, скоропостижно скончалась в отделении реанимации, - сообщили в облздраве.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на соседей, девочка проживала в этом доме. Она, как обычно, собиралась в школу – мама вызвала ей такси. Однако через некоторое время школьница оказалась под окнами пятиэтажки.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в СУ СК по Волгоградской области.