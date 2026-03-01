Трюки с пиротехникой покажут в ЦПКиО Волгограда

Огненное шоу с пиротехникой покажут в ЦПКиО Волгограда в конце марта. Так эффектно здесь готовятся встретить весну и открыть теплый сезон.

По информации пресс-службы парка, серия весенних мероприятий в ЦПКиО стартует уже сегодня, 1 марта, на автодроме. Здесь несколько команд сразятся в «Весеннем квизе», а самые эрудированные получат подарки.

7 марта, в преддверии Международного женского дня, в парке пройдет дискотека с песнями для любимых дам. А 8 марта в автодроме состоится «Женский квиз», участникам которого предстоит ответить на вопросы о женщинах.

Самые эффектные мероприятия запланированы на конец марта. В День работника культуры, 28 марта, в ЦПКиО выступят творческие коллективы и пройдет дискотека с ди-джеем.

Кульминацией выходных станет огненное шоу, которое пройдет в 19:00 мск 29 марта. Резиденты творческой лаборатории «Атом шоу» покажут завораживающие трюки с пиротехникой.

Фото пресс-службы ЦПКиО





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!