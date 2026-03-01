Ребенок пострадал в Краснооктябрьском районе Волгограда, скатившись с горки прямо под колеса автомобиля. Девочку с места происшествия госпитализировали в больницу.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, происшествие случилось накануне днем напротив дома №17А по улице Ватутина.

- 39-летняя водитель, управляя автомобилем Mazda, совершила наезд на несовершеннолетнюю которая скатывалась с горки и столкнулась с передней частью транспортного средства, - сообщили в Главке, не уточнив возраста пострадавшей.

Девочку с места происшествия увезли на «скорой».





