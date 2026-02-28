Волгоград победил в конкурсе городов патриотического туризма





Волгоград стал победителем III Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город патриотического туризма». Как рассказали в администрации Волгограда, финал премии состоялся в городе Касимове Рязанской области. Всего на участие в премии было подано 387 проектов из 70 регионов. В шорт-лист вошли 293 проекта из 70 регионов России.

Опыт Волгограда, отметили в мэрии, может служить примером эффективного сочетания исторического наследия, воспитательной деятельности и современных туристических практик.





Всероссийская премия «Туристические города» входит в отечественную экосистему «Россия вдохновляет на путешествия», направленную на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципалитетов.