Аэропорт в Дубае эвакуировали из-за атаки, есть пострадавшие





Четыре человека, по предварительным данным, пострадали из-за атаки по аэропорту Дубая. По данным РИА Новости, которые ссылаются на власти эмирата, пострадавшие – сотрудники воздушной гавани.

В социальных сетях очевидцы публикуют видео последствий удара по международному терминалу в Дубае. Сообщается об эвакуации. По предварительным данным, взорвался беспилотник.

Напомним, что Росавиация сообщила о трудностях с авиаперелетами в Дубай на фоне эскалации вокруг Ирана. Власти Дубая и ОАЭ закрыли свою воздушное пространство, а российские перевозчики отменяют рейсы. Накануне стало известно, что Flydubai отменила рейс из Дубая в Волгоград.

Видео: РИА Новости





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!