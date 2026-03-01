Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

Актуально

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Происшествия

Аэропорт в Дубае эвакуировали из-за атаки, есть пострадавшие

Происшествия 01.03.2026 09:05
0
01.03.2026 09:05



Четыре человека, по предварительным данным, пострадали из-за атаки по аэропорту Дубая. По данным РИА Новости, которые ссылаются на власти эмирата, пострадавшие – сотрудники воздушной гавани. 

В социальных сетях очевидцы публикуют видео последствий удара по международному терминалу в Дубае. Сообщается об эвакуации. По предварительным данным, взорвался беспилотник.

Напомним, что Росавиация сообщила о трудностях с авиаперелетами в Дубай на фоне эскалации вокруг Ирана. Власти Дубая и ОАЭ закрыли свою воздушное пространство, а российские перевозчики отменяют рейсы. Накануне стало известно, что Flydubai отменила рейс из Дубая в Волгоград.

Видео: РИА Новости


Комментарии
10:54
Четверо детей пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:40
На севере Волгограда под колеса авто попала скатившаяся с горки девочкаСмотреть фотографии
09:56
«Убегали в паркинг»: волгоградцы рассказали, как под атаками провели ночь в ДубаеСмотреть фотографии
09:37
«Ротор» упустил шанс приблизиться к зоне стыковСмотреть фотографии
09:05
Аэропорт в Дубае эвакуировали из-за атаки, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:26
«Динамо-Синара» проиграло «Астраханочке» со счётом 20:25Смотреть фотографии
08:02
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о погодной опасности в первые дни мартаСмотреть фотографии
07:16
Украинские БПЛА 1 марта не пересекали границу Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
Волгоградский облсуд подтвердил приговор отцеубийце из МихайловкиСмотреть фотографии
06:38
Волгоградцев предупредили о трудностях авиаперелетов в ДубайСмотреть фотографии
21:42
Дорогая моя заправка: средние цены на бензин в Волгоградской области выросли за год на 7 рублейСмотреть фотографии
21:06
Волгоград победил в конкурсе городов патриотического туризмаСмотреть фотографии
20:35
В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде в последний день зимы встретили Лунный годСмотреть фотографии
19:10
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплатСмотреть фотографии
18:21
«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
По примеру Волгограда: в Волжском назвали места и тарифы платных парковокСмотреть фотографии
16:11
Flydubai отменила рейс из Дубая в ВолгоградСмотреть фотографии
15:41
Четыре крупные турбазы продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:57
«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позицииСмотреть фотографии
14:39
Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВОСмотреть фотографии
13:57
«Иранцы побежали в банкоматы»: волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после атак США на ИранСмотреть фотографии
12:25
Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 мартаСмотреть фотографии
11:55
Парад планет увидят волгоградцы вечером 28 февраляСмотреть фотографии
11:19
«С декабря без воды и тепла»: в «плачущем» общежитии в Волгограде выживают 4 семьи с детьмиСмотреть фотографии
11:08
OMODA: тепло, контроль и порядок в зимнем городеСмотреть фотографии
10:25
В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонииСмотреть фотографии
10:13
В центре Волгограда грузовая ГАЗель сбила 17-летнюю девушкуСмотреть фотографии
08:51
Что изменится в жизни волгоградцев с 1 марта: смотрим новые законы, правила и тарифыСмотреть фотографии
08:27
Две недели страха: гигантские сосули выросли на доме в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 