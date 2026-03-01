Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

Актуально

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

Федеральные новости

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Общество

Волгоградцев предупредили о трудностях авиаперелетов в Дубай

01.03.2026 06:38
0
01.03.2026 06:38


Ситуация на фоне эскалации вокруг Ирана вынуждает власти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыть свое воздушное пространство. В Росавиации отмечают, что пролет гражданских судов через территорию этих стран в настоящее время невозможен.

Специалисты Минтранса и Росавиации держат ситуацию с авиаперелетами на Ближний Восток на контроле. 

Накануне вечером российские авиакомпании отменили 29 авиарейсов, иностранные – 31 рейс. Большинство отмененных – около 80% - составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно. Пассажирам помогают вернуть или перебронировать билеты. Подробную информацию в Росавиации просят уточнять у перевозчиков.


Комментарии
Лента новостей

05:02
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о погодной опасности в первые дни мартаСмотреть фотографии
04:16
Украинские БПЛА 1 марта не пересекали границу Волгоградской областиСмотреть фотографии
04:08
Волгоградский облсуд подтвердил приговор отцеубийце из МихайловкиСмотреть фотографии
03:38
Волгоградцев предупредили о трудностях авиаперелетов в ДубайСмотреть фотографии
18:42
Дорогая моя заправка: средние цены на бензин в Волгоградской области выросли за год на 7 рублейСмотреть фотографии
18:06
Волгоград победил в конкурсе городов патриотического туризмаСмотреть фотографии
17:35
В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде в последний день зимы встретили Лунный годСмотреть фотографии
16:10
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплатСмотреть фотографии
15:21
«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:07
По примеру Волгограда: в Волжском назвали места и тарифы платных парковокСмотреть фотографии
13:11
Flydubai отменила рейс из Дубая в ВолгоградСмотреть фотографии
12:41
Четыре крупные турбазы продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позицииСмотреть фотографии
11:39
Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВОСмотреть фотографии
10:57
«Иранцы побежали в банкоматы»: волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после атак США на ИранСмотреть фотографии
09:25
Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 мартаСмотреть фотографии
08:55
Парад планет увидят волгоградцы вечером 28 февраляСмотреть фотографии
08:19
«С декабря без воды и тепла»: в «плачущем» общежитии в Волгограде выживают 4 семьи с детьмиСмотреть фотографии
08:08
OMODA: тепло, контроль и порядок в зимнем городеСмотреть фотографии
07:25
В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонииСмотреть фотографии
07:13
В центре Волгограда грузовая ГАЗель сбила 17-летнюю девушкуСмотреть фотографии
05:51
Что изменится в жизни волгоградцев с 1 марта: смотрим новые законы, правила и тарифыСмотреть фотографии
05:27
Две недели страха: гигантские сосули выросли на доме в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
04:48
Ночь 28 февраля прошла для волгоградцев без тревожных СМССмотреть фотографии
04:32
В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО Александром ЗахаровымСмотреть фотографии
03:23
Огурцы в Волгоградской области подешевели на 11,5%Смотреть фотографии
02:51
Перед посевной в Волгоградской области подорожало дизтопливоСмотреть фотографии
18:14
«Динамо-Синара-2» и «Кубань-2» поделили очки – 25:25Смотреть фотографии
17:35
Волгоградцы передали гумпомощь жителям Курской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
 