Волгоградцев предупредили о трудностях авиаперелетов в Дубай

Ситуация на фоне эскалации вокруг Ирана вынуждает власти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыть свое воздушное пространство. В Росавиации отмечают, что пролет гражданских судов через территорию этих стран в настоящее время невозможен.

Специалисты Минтранса и Росавиации держат ситуацию с авиаперелетами на Ближний Восток на контроле.

Накануне вечером российские авиакомпании отменили 29 авиарейсов, иностранные – 31 рейс. Большинство отмененных – около 80% - составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно. Пассажирам помогают вернуть или перебронировать билеты. Подробную информацию в Росавиации просят уточнять у перевозчиков.





