Дело арестованной экс-чиновницы из Волгограда обросло тайной

Расследования 21.12.2025 09:14
Мещанский районный суд Москвы, который на днях арестовал троих волгоградских чиновников, засекретил публикацию материалов, рассмотренных перед вынесением постановления об избрании меры пресечения экс-заместителю облкомприроды Ирине Паниной. Как следует из опубликованной на сайте суда информации, основанием послужила ч. 5 ст. 15 федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ. Данная статья гласит, что тексты судебных актов запрещены для публикации в случае, если рассматриваемые на заседании вопросы затрагивают безопасность государства, семейно-правовые отношения, преступления против половой неприкосновенности, ограничение дееспособности гражданина, принудительную госпитализацию в психбольницу, внесение исправлений в запись актов гражданского состояния, установление фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемое судами общей юрисдикции.

Напомним, в Волгограде на днях были задержаны председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз, бывший заместитель облкомприроды Ирина Панина и начальник правового управления администрации Волгограда Дарья Казанкова. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведших к тяжким последствиям. Задержание проводили московские силовики.

Мера пресечения Ирине Паниной была избрана 17 декабря, а на следующий день суд арестовал Сивокоза и Казанкову. При этом запрет публикации постановления не касается председателя облкомприроды и начальника правового управления администрации Волгограда.


