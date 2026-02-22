



В Иловлинском районе Волгоградской области был проведен рейд по пресечению нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, 56-летний местный фермер фиктивно прописал в теплицах 34 граждан из Узбекистана.





– В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». За совершение указанного деяния злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет, – уточнили в пресс-службе главка МВД.

Мужчина полностью сознался в содеянном.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области