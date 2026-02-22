Главное

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Под Волгоградом фермер прописал в теплицах целую «делегацию» граждан Узбекистана

Расследования 22.02.2026 16:28
0
22.02.2026 16:28


В Иловлинском районе Волгоградской области был проведен рейд по пресечению нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, 56-летний местный фермер фиктивно прописал в теплицах 34 граждан из Узбекистана. 


– В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». За совершение указанного деяния злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет, – уточнили в пресс-службе главка МВД. 

Мужчина полностью сознался в содеянном.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

17:50
Пособия на погребения проиндексировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Прощай зима: в ЦПКиО Волгограда сожгли 10-метровое чучело МасленицыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде силовики проверили бары на наличие наркотиковСмотреть фотографии
16:28
Под Волгоградом фермер прописал в теплицах целую «делегацию» граждан УзбекистанаСмотреть фотографии
15:58
Стали известны подробности ДТП на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
15:46
Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением школьника в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:06
Антон Понкрашов помог DAWGS обыграть сборную Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:33
Чучело не только сжигают, но и разрубают на части: как в южных городах России отмечают МасленицуСмотреть фотографии
13:52
Жуткая пробка сковала «танцующий» мост из-за впечатавшейся в отбойник легковушкиСмотреть фотографии
13:34
Празднование Широкой Масленицы проходит в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде устроили праздник спорта в преддверии Дня защитника ОтечестваСмотреть фотографии
12:40
Митрополит Феодор проведет вечерню в Александро-Невском соборе в Прощенное воскресеньеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцы мечтают о деньгах и инструментах на 23 февраляСмотреть фотографии
11:32
На севере Волгограда маршрутка влетела в бензовоз: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
«Спартак‑Волгоград» выходит на чистое второе местоСмотреть фотографии
10:07
Волгоградская область заняла второе место по наименьшей стоимости блинов в ЮФОСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцам рассказали, что делать, если счетчик накручивает электроэнергиюСмотреть фотографии
09:10
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Сергеем СимоняномСмотреть фотографии
08:44
Зеленую комету увидят волгоградцы в мартеСмотреть фотографии
08:14
В Соцфонде рассказали, кто получит повышение пенсии с 1 мартаСмотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области к началу новой недели вернется теплоСмотреть фотографии
07:06
Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:39
В ФСБ предупредили волгоградцев об угрозе использования «живых бомб»Смотреть фотографии
20:38
Полиция задержала подростков, жестоко избивших сверстника в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Анастасия Захарова стала «счастливым лузером» на турнире в ДубаеСмотреть фотографии
19:08
«Промёрзли до ужаса»: сотни волгоградцев с боем прорывались на концерт Агутина и ВарумСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Михайловке медики спасают водителя, выжившего в столкновении трёх фурСмотреть фотографии
17:29
«Сидеть в тихом кабинете я уже не смогу»: фельдшер скорой помощи – о самых сложных вызовах и профессиональном адреналинеСмотреть фотографии
17:09
Очевидцы засняли жуткие последствия столкновения фур на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
В Волгоградском ЦПКиО завершилась установка 10-метрового чучелаСмотреть фотографии
 