Украинские БПЛА 1 марта не пересекали границу Волгоградской области

Спокойная ночь выдалась для жителей Волгоградской области. Вторые сутки в регионе обходятся без тревожных оповещений, а украинские БПЛА облетают регион стороной. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи было сбито 27 украинских БПЛА самолетного типа. Один дрон ВСУ уничтожен в соседней Ростовской области.

Больше всего беспилотников сбито над Брянской областью – 8, по 7 – в Белгородской и Курской областях, по два – над территориями Тульской и Орловской области.





