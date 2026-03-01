Эскалация на Ближнем Востоке, которая началась в последний день календарной зимы после удара США и Израиля по Ирану, сказалась на обстановке в некогда безмятежном и благополучном Дубае. Иран в ответ начал пускать ракеты и дроны по американским авиабазам, расположенным на Ближнем Востоке. Взрывы фиксировались в различных городах ОАЭ, в том числе в курортном Дубае, где находится сейчас много российских туристов, а также волгоградцев. О том, как наши люди по-разному переживают происходящее – в материале ИА «Высота 102».

На берегу Персидского залива в настоящее время отдыхает Марина Феданова, экс-супруга совладельца Grass Константина Феданова. Волгоградка в своих соцсетях демонстрирует железобетонное спокойствие, публикуя расслабленные фотографии на фоне атак по Дубаю.

- Че там в Дубае? В небе взрывы. Вот, думаю, нужно ли начать волноваться, когда так хорошо лежится? - задается вопросом молодая женщина, показывая свои загорелые ноги на шезлонге с видом на залив.

В следующем сторис она уже публикует «военные новости» от своего ребенка, называющего «пилотниками» летящие смертоносные дроны. Это Марину веселит.

- Решила, что бояться буду с бокалом вина и красивая, - в итоге резюмирует красотка с загорелыми плечами на фоне пальм.

Блогер из Волгограда Лиза Васина, которая ведет свой канал в соцсетях, также подробно рассказывает о происходящем сейчас в ОАЭ. Однако ее эмоции и переживания совершенно другие.

- Я собирала сумки утром «на всякий случай». Документы, воду, одежду немного, лекарства. Зарядила впервые за год пауэрбанк, - сообщает своим подписчикам волгоградка.

По словам Лизы, в небоскребах, которых в Дубае очень много, сейчас приходится пользоваться лестницами, преодолевая более 45 этажей пешком. В ее случае – еще и с ребенком в охапку.

- Легли спать и через два часа на айфонах заорала тревога. А в Дубае все окна в большинстве домов панорамные. Укрытий нет, подземного паркинга у нас тоже нет, - описывает ситуацию блогер.

Девушка сообщает, как люди вокруг прячутся от атак на паркингах и в туалетах.

- Все просто в режиме ожидания, - констатирует Лиза, которая переехала с ребенком к друзьям на виллу, подальше от обстрелов.

В ОАЭ живет и основательница кафе Angel Cakes в Волгограде Алина Тютькова. Девушка сообщила, что утро субботы, 28 февраля, началось с хаоса. Однако Алина верит, что все будет хорошо.

- Но мы верим, что все в безопасности, - написала волгоградка в соцсети накануне и пока на связь не выходила.

Летят ракеты

Волгоградка и журналист Екатерина Симохина также сообщила в своих соцсетях, что в Дубае наблюдают полеты ракет. Фото было снято на туристической улице сотрудниками кафе, где работает ее муж.

- Это Blue Waters. Шоу дронов я здесь видела. Ракеты – еще нет, - написала волгоградка, сопроводив пост грустным смайлом.





Отметим, что русские туристы вступают в местные сообщества в мессенджерах, чтобы обмениваться информацией и лучше понимать, что происходит. В одной из таких групп россияне сообщают, что не могут улететь из Дубая, так как рейсы отменяются минимум до 6 марта.

Ранее сообщалось, что в Дубае атаковали аэропорт. В результате пострадали четыре человека, а посетителей эвакуировали. На фоне атак улицы города опустели, так как все прячутся в квартирах, домах и на паркингах.

