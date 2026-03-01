Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
«С бокалом вина и красивая»: как волгоградцы переживают происходящее в Дубае

Эскалация на Ближнем Востоке, которая началась в последний день календарной зимы после удара США и Израиля по Ирану, сказалась на обстановке в некогда безмятежном и благополучном Дубае. Иран в ответ начал пускать ракеты и дроны по американским авиабазам, расположенным на Ближнем Востоке. Взрывы фиксировались в различных городах ОАЭ, в том числе в курортном Дубае, где находится сейчас много российских туристов, а также волгоградцев. О том, как наши люди по-разному переживают происходящее – в материале ИА «Высота 102».

«Че там в Дубае?»


На берегу Персидского залива в настоящее время отдыхает Марина Феданова, экс-супруга совладельца Grass Константина Феданова. Волгоградка в своих соцсетях демонстрирует железобетонное спокойствие, публикуя расслабленные фотографии на фоне атак по Дубаю.

- Че там в Дубае? В небе взрывы. Вот, думаю, нужно ли начать волноваться, когда так хорошо лежится? - задается вопросом молодая женщина, показывая свои загорелые ноги на шезлонге с видом на залив.

В следующем сторис она уже публикует «военные новости» от своего ребенка, называющего «пилотниками» летящие смертоносные дроны. Это Марину веселит.

- Решила, что бояться буду с бокалом вина и красивая, - в итоге резюмирует красотка с загорелыми плечами на фоне пальм.

«На айфонах заорала тревога»


Блогер из Волгограда Лиза Васина, которая ведет свой канал в соцсетях, также подробно рассказывает о происходящем сейчас в ОАЭ. Однако ее эмоции и переживания совершенно другие. 

- Я собирала сумки утром «на всякий случай». Документы, воду, одежду немного, лекарства. Зарядила впервые за год пауэрбанк, - сообщает своим подписчикам волгоградка. 

По словам Лизы, в небоскребах, которых в Дубае очень много, сейчас приходится пользоваться лестницами, преодолевая более 45 этажей пешком. В ее случае – еще и с ребенком в охапку.

- Легли спать и через два часа на айфонах заорала тревога. А в Дубае все окна в большинстве домов панорамные. Укрытий нет, подземного паркинга у нас тоже нет, - описывает ситуацию блогер. 

Девушка сообщает, как люди вокруг прячутся от атак на паркингах и в туалетах. 

- Все просто в режиме ожидания, - констатирует Лиза, которая переехала с ребенком к друзьям на виллу, подальше от обстрелов.

«Верим, что в безопасности»


В ОАЭ живет и основательница кафе Angel Cakes в Волгограде Алина Тютькова. Девушка сообщила, что утро субботы, 28 февраля, началось с хаоса. Однако Алина верит, что все будет хорошо.

- Но мы верим, что все в безопасности, - написала волгоградка в соцсети накануне и пока на связь не выходила.

Летят ракеты

Волгоградка и журналист Екатерина Симохина также сообщила в своих соцсетях, что в Дубае наблюдают полеты ракет. Фото было снято на туристической улице сотрудниками кафе, где работает ее муж. 

- Это Blue Waters. Шоу дронов я здесь видела. Ракеты – еще нет, - написала волгоградка, сопроводив пост грустным смайлом.


Отметим, что русские туристы вступают в местные сообщества в мессенджерах, чтобы обмениваться информацией и лучше понимать, что происходит. В одной из таких групп россияне сообщают, что не могут улететь из Дубая, так как рейсы отменяются минимум до 6 марта.

Ранее сообщалось, что в Дубае атаковали аэропорт. В результате пострадали четыре человека, а посетителей эвакуировали. На фоне атак улицы города опустели, так как все прячутся в квартирах, домах и на паркингах. 

Фото: SHOT /соцсети героев публикации


