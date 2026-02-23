Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотиками

Полицейские задержали в Волгоградской области 23-летнего педагога-организатора одной из школ Дубовского района. Молодой учитель вместе с 29-летним родственником в Краснооктябрьском районе Волгограда пытались забрать мефедрон из тайника, но были задержаны.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, свыше 111 граммов синтетического наркотика мужчины хотели в последующем сбыть наркозависимым лицам.

Возбуждено уголовного дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





