Главное

Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Расследования

Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотиками

Расследования 23.02.2026 12:22
0
23.02.2026 12:22


Полицейские задержали в Волгоградской области 23-летнего педагога-организатора одной из школ Дубовского района. Молодой учитель вместе с 29-летним родственником в Краснооктябрьском районе Волгограда пытались забрать мефедрон из тайника, но были задержаны.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, свыше 111 граммов синтетического наркотика мужчины хотели в последующем сбыть наркозависимым лицам. 

Возбуждено уголовного дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
23.02.2026 12:22
Расследования 23.02.2026 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
22.02.2026 16:28
Расследования 22.02.2026 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
22.02.2026 15:46
Расследования 22.02.2026 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
21.02.2026 16:19
Расследования 21.02.2026 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
20.02.2026 20:15
Расследования 20.02.2026 20:15
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
20.02.2026 12:57
Расследования 20.02.2026 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
20.02.2026 12:08
Расследования 20.02.2026 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
19.02.2026 20:34
Расследования 19.02.2026 20:34
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
19.02.2026 15:25
Расследования 19.02.2026 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
19.02.2026 11:44
Расследования 19.02.2026 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
19.02.2026 08:00
Расследования 19.02.2026 08:00
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
18.02.2026 16:20
Расследования 18.02.2026 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
18.02.2026 14:18
Расследования 18.02.2026 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
18.02.2026 13:59
Расследования 18.02.2026 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
17.02.2026 21:29
Расследования 17.02.2026 21:29
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:26
Поздравления – надёжным и мужественным работникам ВолгаКалияСмотреть фотографии
13:20
Росгидромет спрогнозировал весенний паводок на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Волгоградцы 23 февраля пережили короткую магнитную бурюСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотикамиСмотреть фотографии
12:18
«Тужили по сытной и богатой неделе Масленицы»: волгоградка вспомнила старинный рецепт для начала Великого ПостаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салютСмотреть фотографии
11:37
«Окна лучше пока не открывать»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от ночной «химатаки»Смотреть фотографии
11:11
«Сначала никто не надеялся на чудо»: поисковый отряд прокуратуры вернул имя погибшему защитнику СталинградаСмотреть фотографии
10:52
Андрей Бочаров в День защитника Отечества возложил цветы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
10:34
«Спартак‑Волгоград» не устоял перед чемпиономСмотреть фотографии
10:26
В Волжском пожилой автомобилист протаранил световую опоруСмотреть фотографии
09:59
«Воспринимает как досадное недоразумение»: волгоградский генерал Иван Попов готовится оспорить обвинительный приговорСмотреть фотографии
09:35
Виртуальный бокс и танковое сражение: как Волгоград отметит День защитника ОтечестваСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
08:31
«Лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах»: священник из Волжского назвал главные ошибки во время Великого ПостаСмотреть фотографии
08:10
Минобороны: в Волгоградской области сбили три беспилотника ВСУСмотреть фотографии
07:55
Два уровня погодной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
07:16
«Каждый солдат ждет своего поисковика»: прокурор Волгоградской области Денис Костенко - о трогательных поисках погибших защитников СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:56
В Волгограде задерживаются восемь авиарейсов в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
06:26
В Волгоградскую область после проводов зимы спешит потеплениеСмотреть фотографии
21:15
В Волжском моржи экстремально отметили МасленицуСмотреть фотографии
20:45
«Волжаночка-ГРАСС» ушла с последнего местаСмотреть фотографии
20:19
Волгоградцам напомнили о выходном 23 февраляСмотреть фотографии
19:55
Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
19:37
Несколько рейсов отменены в аэропорту Волгограда из-за атак БПЛА на МосквуСмотреть фотографии
19:10
Под Волгоградом 23 февраля простятся с погибшим бойцом СВО Александром КукинымСмотреть фотографии
18:32
«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублейСмотреть фотографии
17:50
Пособия на погребения проиндексировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:23
Прощай зима: в ЦПКиО Волгограда сожгли 10-метровое чучело МасленицыСмотреть фотографииCмотреть видео
 