Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

Актуально

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

Федеральные новости

Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Общество

В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИ

Общество 28.02.2026 20:35
0
28.02.2026 20:35


В Волжском психоневрологическом диспансере рассказали о ситуации в учреждении соцзащиты, связанной с заболеванием пациентов. Как сообщили в ПНИ, случаи пневмонии были выявлены только у четырех человек. При этом часть постояльцев была госпитализирована, все они живы и получают соответствующее лечение.

Еще 20 февраля специалисты волгоградского Роспотребнадзор взяли на контроль ситуацию в ПНИ, запретив проведение массовых мероприятий и усилив профилактические мероприятия.

При каждом случае появления симптомов инфекционного заболевания проживающий направляется на консультацию к терапевту, помещается в специализированный изолятор, при необходимости вызывается карета скорой медицинской помощи. На данный момент в учреждении отсутствует лица с признаками ОРВИ, - говорится в заявлении администрации учреждения.

Всего в  период с 21 по 28 февраля были госпитализированы 9 проживающих с легким течением ОРВИ, еще у 26 человек по анализам были выявлены инфекционные заболевания без признаков или симптомов ОРВИ. Носители инфекции были изолированы. При этом постояльцы, госпитализированные первыми для проведения обследований по эпидемиологическим показаниям без клинических признаков заболевания, уже возвращены в учреждение.

В ПНИ также пояснили, что из 227 сотрудников учреждения на больничных находятся 6 человек по разным причинам, ни у одного из них нет пневмонии или подтвержденного инфекционного заболевания.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о нескольких заболевших  пневмонией в ПНИ Волжского.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.02.2026 21:06
Общество 28.02.2026 21:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 20:35
Общество 28.02.2026 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 19:50
Общество 28.02.2026 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 18:21
Общество 28.02.2026 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 17:55
Общество 28.02.2026 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 17:07
Общество 28.02.2026 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 16:11
Общество 28.02.2026 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 15:41
Общество 28.02.2026 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 14:39
Общество 28.02.2026 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 13:57
Общество 28.02.2026 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 12:39
Общество 28.02.2026 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 12:25
Общество 28.02.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 11:55
Общество 28.02.2026 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 11:19
Общество 28.02.2026 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 11:08 Реклама
Общество 28.02.2026 11:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:06
Волгоград победил в конкурсе городов патриотического туризмаСмотреть фотографии
20:35
В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде в последний день зимы встретили Лунный годСмотреть фотографии
19:10
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплатСмотреть фотографии
18:21
«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
По примеру Волгограда: в Волжском назвали места и тарифы платных парковокСмотреть фотографии
16:11
Flydubai отменила рейс из Дубая в ВолгоградСмотреть фотографии
15:41
Четыре крупные турбазы продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:57
«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позицииСмотреть фотографии
14:39
Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВОСмотреть фотографии
13:57
«Иранцы побежали в банкоматы»: волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после атак США на ИранСмотреть фотографии
12:25
Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 мартаСмотреть фотографии
11:55
Парад планет увидят волгоградцы вечером 28 февраляСмотреть фотографии
11:19
«С декабря без воды и тепла»: в «плачущем» общежитии в Волгограде выживают 4 семьи с детьмиСмотреть фотографии
11:08
OMODA: тепло, контроль и порядок в зимнем городеСмотреть фотографии
10:25
В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонииСмотреть фотографии
10:13
В центре Волгограда грузовая ГАЗель сбила 17-летнюю девушкуСмотреть фотографии
08:51
Что изменится в жизни волгоградцев с 1 марта: смотрим новые законы, правила и тарифыСмотреть фотографии
08:27
Две недели страха: гигантские сосули выросли на доме в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
07:48
Ночь 28 февраля прошла для волгоградцев без тревожных СМССмотреть фотографии
07:32
В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО Александром ЗахаровымСмотреть фотографии
06:23
Огурцы в Волгоградской области подешевели на 11,5%Смотреть фотографии
05:51
Перед посевной в Волгоградской области подорожало дизтопливоСмотреть фотографии
21:14
«Динамо-Синара-2» и «Кубань-2» поделили очки – 25:25Смотреть фотографии
20:35
Волгоградцы передали гумпомощь жителям Курской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
Волгоградцам пояснили, какие СМС нельзя хранить на телефонеСмотреть фотографии
19:30
Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановлениеСмотреть фотографии
18:52
Волгоградские оперативники в Анапе задержали пособника телефонных аферистовСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
В Волгограде заменят бетонный бюст Петра на бронзовыйСмотреть фотографии
18:03
Начало положено? В Волгограде заложат основу для межвузовского кампуса мирового уровняСмотреть фотографии
 