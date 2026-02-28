В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИ





В Волжском психоневрологическом диспансере рассказали о ситуации в учреждении соцзащиты, связанной с заболеванием пациентов. Как сообщили в ПНИ, случаи пневмонии были выявлены только у четырех человек. При этом часть постояльцев была госпитализирована, все они живы и получают соответствующее лечение.

Еще 20 февраля специалисты волгоградского Роспотребнадзор взяли на контроль ситуацию в ПНИ, запретив проведение массовых мероприятий и усилив профилактические мероприятия.



- При каждом случае появления симптомов инфекционного заболевания проживающий направляется на консультацию к терапевту, помещается в специализированный изолятор, при необходимости вызывается карета скорой медицинской помощи. На данный момент в учреждении отсутствует лица с признаками ОРВИ, - говорится в заявлении администрации учреждения.



Всего в период с 21 по 28 февраля были госпитализированы 9 проживающих с легким течением ОРВИ, еще у 26 человек по анализам были выявлены инфекционные заболевания без признаков или симптомов ОРВИ. Носители инфекции были изолированы. При этом постояльцы, госпитализированные первыми для проведения обследований по эпидемиологическим показаниям без клинических признаков заболевания, уже возвращены в учреждение.



В ПНИ также пояснили, что из 227 сотрудников учреждения на больничных находятся 6 человек по разным причинам, ни у одного из них нет пневмонии или подтвержденного инфекционного заболевания.



Ранее, напомним, V102.RU сообщало о нескольких заболевших пневмонией в ПНИ Волжского.





