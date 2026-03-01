Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Займы, работа и блокировки: что еще изменится для волгоградцев с 1 марта

Общество 01.03.2026 16:43
01.03.2026 16:43


С 1 марта в российских регионах, в том числе и в Волгоградской области, начали действовать новые правила, тарифы и законы. В Госдуме РФ напомнили, какие еще нововведения вступят в силу в марте и как это повлияет на жизнь россиян.

Займы без согласия

Теперь все микрофинансовые организации должны будут направлять в Банк России сведения о случаях и попытках заключения договоров потребительского займа без согласия клиентов. Ранее такую информацию предоставляли только банки. Данное нововведение, по мнению парламентариев, направлено на борьбу с мошенничеством в этой сфере.

Борьба с кибермошенниками

В России создается система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий (ГИС «Антифрод»). Доступ к ней получат Генпрокуратура, СК РФ, Банк России, кредитные организации, операторы связи и организации, перечень которых установит Правительство. В ГИС «Антифрод» будет храниться информация о кибермошенниках и их абонентских номерах, а также фишинговых сайтах. 

Маркировка литературы с пропагандой наркотиков

С марта текущего года устанавливается запрет на распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о незаконных действиях с наркотиками, без нанесения специальной маркировки. Также ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотиков.

Увольнение мигрантов

В России расширен перечень оснований для увольнения мигрантов. Теперь работодатели смогут прекращать трудовые договоры с иностранными сотрудниками, чтобы привести их численность не только в соответствие с федеральными законами, указами Президента или постановлениями Правительства, но и нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Целевое обучение в медвузах

Студенты медицинских университетов, поступившие на бюджет в ординатуру, теперь будут заключать договоры о целевом обучении. Выпускникам помогут освоиться в профессии наставники. Перечень специальностей, которых это касается, устанавливает Минздрав. Место работы молодые врачи могут выбрать самостоятельно среди организаций, участвующих в системе ОМС.

Новое в медобразовании

Также теперь не допускается реализация образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного и дистанционного обучения, кроме случаев, определенных федеральными стандартами. Образовательные организации должны получить заключение Росздравнадзора о наличии кадрового и материально-технического обеспечения. 

Поддержка самозанятых в такси

Для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, предусматривается региональная квота в размере 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ. Остальные машины, включаемые в реестр, должны будут соответствовать одному из параметров локализации. Это не касается транспортных средств, внесенных в реестр ранее 1 марта 2026 года. 

Энергетики, табак и вейпы

В России ужесточаются требования к рекламе энергетиков. Она не должна обращаться к несовершеннолетним или содержать информацию о наличии биологически активных добавок. Также в ней необходимо предупреждать о вреде чрезмерного потребления такой продукции.

Теперь интернет-ресурсы, предлагающие розничную продажу дистанционным способом табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов или устройств для потребления никотина, будут включать в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию, и блокировать без решения суда. Владельцы социальных сетей обязаны проводить мониторинг в целях выявления таких предложений.

Трудоустройство инвалидов

Квоту для приема на работу инвалидов будут устанавливать для всех видов обособленных структурных подразделений организаций, в том числе расположенных в других регионах. Решение позволит повысить занятости людей с инвалидностью, их социальную интеграцию.

Госконтроль за обслуживанием газового оборудования

Правительство России будет определять порядок разработки и утверждения цен за техническое обслуживание, ремонт, установку, замену газового оборудования. Государственное регулирование в этой сфере усиливается. 

Техобслуживание и ремонт газового оборудования, согласно изменениям, сможет проводить не только организация, поставляющая ресурс в многоквартирный дом, но и другие подрядчики, отвечающие установленным требованиям.

О других изменениях, которые вступают в силу с 1 марта, читайте здесь.

Фото Геннадия Гуляева / архив V102.RU

