С 1 марта в российских регионах, в том числе и в Волгоградской области, начали действовать новые правила, тарифы и законы. В Госдуме РФ напомнили, какие еще нововведения вступят в силу в марте и как это повлияет на жизнь россиян.

Займы без согласия

Теперь все микрофинансовые организации должны будут направлять в Банк России сведения о случаях и попытках заключения договоров потребительского займа без согласия клиентов. Ранее такую информацию предоставляли только банки. Данное нововведение, по мнению парламентариев, направлено на борьбу с мошенничеством в этой сфере.

Борьба с кибермошенниками

В России создается система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий (ГИС «Антифрод»). Доступ к ней получат Генпрокуратура, СК РФ, Банк России, кредитные организации, операторы связи и организации, перечень которых установит Правительство. В ГИС «Антифрод» будет храниться информация о кибермошенниках и их абонентских номерах, а также фишинговых сайтах.

Маркировка литературы с пропагандой наркотиков

С марта текущего года устанавливается запрет на распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о незаконных действиях с наркотиками, без нанесения специальной маркировки. Также ужесточается административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотиков.

Увольнение мигрантов

В России расширен перечень оснований для увольнения мигрантов. Теперь работодатели смогут прекращать трудовые договоры с иностранными сотрудниками, чтобы привести их численность не только в соответствие с федеральными законами, указами Президента или постановлениями Правительства, но и нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Целевое обучение в медвузах

Студенты медицинских университетов, поступившие на бюджет в ординатуру, теперь будут заключать договоры о целевом обучении. Выпускникам помогут освоиться в профессии наставники. Перечень специальностей, которых это касается, устанавливает Минздрав. Место работы молодые врачи могут выбрать самостоятельно среди организаций, участвующих в системе ОМС.

Новое в медобразовании

Также теперь не допускается реализация образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного и дистанционного обучения, кроме случаев, определенных федеральными стандартами. Образовательные организации должны получить заключение Росздравнадзора о наличии кадрового и материально-технического обеспечения.

Поддержка самозанятых в такси

Для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, предусматривается региональная квота в размере 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ. Остальные машины, включаемые в реестр, должны будут соответствовать одному из параметров локализации. Это не касается транспортных средств, внесенных в реестр ранее 1 марта 2026 года.

Энергетики, табак и вейпы

В России ужесточаются требования к рекламе энергетиков. Она не должна обращаться к несовершеннолетним или содержать информацию о наличии биологически активных добавок. Также в ней необходимо предупреждать о вреде чрезмерного потребления такой продукции.

Теперь интернет-ресурсы, предлагающие розничную продажу дистанционным способом табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов или устройств для потребления никотина, будут включать в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию, и блокировать без решения суда. Владельцы социальных сетей обязаны проводить мониторинг в целях выявления таких предложений.

Трудоустройство инвалидов

Квоту для приема на работу инвалидов будут устанавливать для всех видов обособленных структурных подразделений организаций, в том числе расположенных в других регионах. Решение позволит повысить занятости людей с инвалидностью, их социальную интеграцию.

Госконтроль за обслуживанием газового оборудования

Правительство России будет определять порядок разработки и утверждения цен за техническое обслуживание, ремонт, установку, замену газового оборудования. Государственное регулирование в этой сфере усиливается.

Техобслуживание и ремонт газового оборудования, согласно изменениям, сможет проводить не только организация, поставляющая ресурс в многоквартирный дом, но и другие подрядчики, отвечающие установленным требованиям.

О других изменениях, которые вступают в силу с 1 марта, читайте здесь.

Фото Геннадия Гуляева / архив V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!