Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
По-русски - и точка: как новый закон «о вывесках» изменит облик Волгограда

С сегодняшнего дня в России вступает в силу закон об обязательном переводе на русский язык всех вывесок и информационных табличек в кафе, ресторанах, магазинах, салонах красоты и других общественных заведениях. Что именно придется изменить предпринимателям, питавшим нежные чувства к иностранным языкам? Какая ответственность предусмотрена за нарушение норм? И как на новые требования к бизнесу реагируют архитекторы, краеведы и филологи? Обо всем по порядку – в нашем материале.

Что меняет новый закон?

До вчерашнего дня на русском языке предприниматели могли писать лишь основную информацию о товаре, продавце и графике работы своей торговой точки. При этом никаких особых требований к вывескам не предъявлялось. А потому даже исторические улицы города утопали в барбершопах, лофтах и магазинах «flowers». Да, к слову сам магазин тоже именовался «shop» с бесконечными «sale».

С 1 марта в заведениях потребуют провести полную русификацию. На родном языке владельцам торговых точек предстоит написать не только вывески, но и указатели. Ожидается, что серьезные изменения коснутся также сайтов и мобильных приложений.


Обновленные вывески должны проходить сразу по нескольким критериям:

- Основной текст пишется на русском языке. Иностранные слова допускаются только для дублирования информации. К слову, полюбившееся многим Coffee рядом с русским «кофе» должен быть исполнен тем же шрифтом и тем же размером. Русское название следует ставить впереди иностранного.

- Перевод с иностранного языка должен быть не только точным, но и понятным. Волгоградским полиглотам советуют не ходить по краю и вместо «open» указывать не «опен», а именно «открыто».

- Застройщиков обязывают писать название жилого комплекса исключительно кириллицей. В этом случае дубляж на иностранный запрещен.

Барбершопы - гоу хоум?

В скором времени все новомодные барбершопы должны стать старыми-добрыми парикмахерскими, ведь пестрящий везде и всюду англицизм пока еще не внесен в словарь иностранных слов.

Любителям шопинга, донатов и дедлайнов также придется заглянуть в официальные источники. Если иностранные словечки еще не обрели официальной прописки в сборниках, то их использование в вывесках и информационных материалах запрещено.

Будут ли исключения?

Предприниматели, которые занесли название юрлица в ЕГРЮЛ или зарегистрировали товарный знак, останутся «при своих». Волна русификации обойдет стороной и иностранные слова, прочно вошедшие в наш обиход – к примеру, фитнес-зал.


Если же хитроумное название не имеет своего русского аналога и при переводе теряет первоначальный смысл, законодатели разрешают сделать шаг в сторону.

- Десятилетиями английские слова shop, close, sale, coffee, plaza, loft, special offer употреблялись к месту и не к месту. По новым требованиям запрещаются также иностранные названия новостроек, если они не переданы на кириллице и не соответствуют нормам литературного русского языка. То есть теперь все подмосковные посёлки типа Linden Park, Vlasovo village, Villa Nova, Vitro Club, Free Dom напишут свои названия на кириллице, - комментирует известный волгоградский филолог Василий Супрун. - Похоже, что упрямым любителям иноязычной экзотики всё же штрафов не избежать, только они будут налагаться не на основании нового закона, а по уже существующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. Правда, в законе остались лазейки для любителей латиницы. Если название компании или продукта – зарегистрированный товарный знак (Coffee Lab, FixMe, Style Room и т. п.), его можно продолжать использовать в оригинальном написании, без перевода на вывеске, в рекламе и на табличках. Да и названия объектов капитального строительства, введённых в эксплуатацию до вступления закона в силу, могут сохранить свой англоязычный вид. Так что «каша из латиницы и других символов», о которой говорил Владимир Путин на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России 5 июня 2025 года, будет иногда встречаться.

А кто проверит?

За переименованием магазинов, салонов красоты и кафе, чьи владельцы не подружились с русским языком, будут следить сотрудники администрации Волгограда, специалисты Роспотребнадзора. При наличии жалоб к ситуации может подключиться и прокуратура.


Правда, предложенные для составления протоколов статьи административного кодекса вызывают немало споров в профессиональной среде. По мнению юристов, существующие меры с натяжкой относятся к вопросу о переименовании.

- Из-за отсутствия четких рекомендаций для сотрудников, которых наделят полномочиями составлять протоколы, мы пока можем лишь догадываться, какую именно статью они будут применять. Чаще всего ссылка идет на статью 14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе», - комментирует волгоградский адвокат, доцент кафедры уголовного права и процесса ВолГУ Николай Висков. – На мой взгляд, ее применение очень спорно и возможно только в случае, если вывеска будет иметь признаки рекламы в контексте закона «О рекламе». Какого-либо иного варианта ответственности лично я предположить не могу. Скорее всего, в ближайшее время в законодательство будут внесены очередные поправки.

«На первой улице Сталинграда – ни одной русской вывески»

Обязательную смену табличек и афиш многие волгоградцы называют решением, которое ждало своего часа не один год.

- Честно говоря, давно пора. Я не хочу у себя дома гадать, что же написано на вывеске, и что это значит, - рассуждает волгоградский писатель и кулинарный краевед Анна Степнова. – Я учила несколько языков и худо-бедно могу ими пользоваться, то есть в целом как-то справляюсь. Но папа с его французским порой даже выговорить не может написанное на вывеске. И ему это кажется оскорбительным. Почему мы должны чувствовать себя чужими в своей же стране? Зачем нам так усердно показывать, что без знания английского тут делать нечего? Я также не люблю и коверканье русских слов с заменой букв «под себя», гибриды кириллицы и латиницы: еживика, кlюкvа – это что? Русский язык очень богат. И, если вам лично не хватает словарного запаса, поищите тех, кому хватает. Хотя и чрезмерного администрирования я не люблю. Предпринимателям сочувствую. Но не от всей души.


Таблички, ведущие в чрезмерно модные «shop» и «nail studio», уже давно резали глаз и волгоградским архитекторам. По их словам, на фоне бесконечных заимствований классические русские «булочные» и «пельменные» будут выглядеть как никогда свежо.

- Я скажу даже не как архитектор, а как гражданин России. Долгие годы мне было обидно, что все вывески написаны латинскими буквами. Как будто завтра к нам приедут толпы европейцев, которые разбегутся по пышечным, вареничным, баням и парикмахерским. Что за преклонение перед иностранными языками? Конечно, я за то, чтобы мы наконец вернулись к своему. Вы просто пройдите по улице Мира- первой улице в Сталинграде. Вы не найдете там ни одной русской надписи! Что же за неуважение к городу, к этому месту и к самой истории? – не скрывая эмоций, говорит заслуженный архитектор России Александр Вязьмин. – Главное, чтобы принятый закон действительно работал. Кто именно будет проводить проверки, вопрос второй. Но следить за исполнением новых требований нужно обязательно.


«Многие думают о выживании, а не о смене вывесок»

Как ни странно, с важностью переименований согласились многие предприниматели, чьи заведения названы в духе времени. Правда, по их словам, в разгар «низкого» сезона смена табличек - вопрос далеко не первой очереди.

- Я не против требований о русских названиях. Мне кажется, что, если все указатели будут на русском языке, это добавит городу стиля. Сам я тоже закажу новую вывеску, когда поднакоплю на нее средств, - заявляет владелец сети кофеен Виктор Столбовой. – Однако сейчас у всего общепита так называемый низкий сезон, и в марте большинство предпринимателей думает о выживании, а не о смене вывесок. Думаю, что в ближайшее время массовых смен табличек и указателей ждать не стоит. Скорее всего, владельцы кафе и ресторанов будут осторожничать и смотреть, как пойдет сезон - в целом, в индустрии наблюдается серьезный спад, многие заведения находятся под угрозой закрытия, поэтому, возможно, кому-то сейчас просто бессмысленно менять вывеску, если уже осенью он закроет свое заведение.

Фото из архива V102.ru

