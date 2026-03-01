Четверо детей пострадали в лобовом ДТП под Волгоградом

Два легковых автомобиля лоб в лоб столкнулись в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В результате пострадали четверо детей, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, накануне вечером 31-летний водитель «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry. Авария произошла вблизи дома №7 по улице Западная в коттеджном поселке «Стругацкий» в Краснослободске.

- В результате ДТП четыре несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota доставлены в медучреждение, - сообщили в Главке.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





