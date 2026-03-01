Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Волгоградской области до 3 марта. В регионе в настоящее время наблюдается три опасных погодных явления.

Так, синоптики предупреждают о гололедно-изморозевых явлениях до 9 утра 2 марта. Также до 12 часов 2 марта ожидается туман, а до 10 утра 3 марта – гололедица на дорогах.

По данным Волгоградского ЦГМС, в Волгоградской области в первые дни календарной весны прогнозируется потепление до +6 градусов. Существенных осадков до 3 марта в Волгограде и области не ожидается. Минусовые температуры в эти дни будут наблюдаться в регионе только в ночное время.

Фото Павла Мирошкина / V102.RU





