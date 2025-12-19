Происшествия

В Москве арестовали троих чиновников из Волгограда

Происшествия 19.12.2025 12:35
0
19.12.2025 12:35


В Москве взяты под стражу трое чиновников из Волгограда. По сообщению федеральных телеграм-каналов, мера пресечения избрана в отношении председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза, бывшего заместителя облкомприроды Ирины Паниной и начальника правового управления администрации Волгограда Дарьи Казанковой. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведших к тяжким последствиям. 


Согласно данным, опубликованным на сайте Мещанского районного суда, Алексей Сивокоз был взят под стражу 18 декабря. Главе Облкомприроды инкриминируется ч.3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.   

Казанкова и Панина также подозреваются по ч.3 ст. 285 УК РФ. Примечательно, что первую в СИЗО отправили Ирину Панину. В материалам суда указано, что санкция на ее арест была выдана еще 17 декабря. Ее бывшего начальника Сивокоза и Казанкову арестовали чуть позже - 18 декабря.

Напомним, о задержании  волгоградских чиновников стало известно 17 декабря. Операцию проводили столичные силовики. По некоторым данным, задержание связано с одним уголовным делом и может иметь отношение к реализации экологических проектов в регионе. Так, известно, что Дарья Казанкова до назначения в администрацию Волгограда возглавляла правовое управление комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Алексей Сивокоз руководил облкомприроды с 2022 года и был переназначен на эту должность всего год назад. До этого он с 2011 года занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в том числе в должности председателя комитета ЖКХ Волгоградской области.

Напомним, еще одна чиновница из Волгограда уже полгода находится в столичном СИЗО. Заместитель председателя департамента  экономического развития и инвестиций Волгограда Анна Елисеева также была задержана столичными силовиками по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.12.2025 12:35
Происшествия 19.12.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 11:08
Происшествия 19.12.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 09:06
Происшествия 19.12.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 14:58
Происшествия 18.12.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 14:02
Происшествия 18.12.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 12:24
Происшествия 18.12.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 11:30
Происшествия 18.12.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 09:43
Происшествия 18.12.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 07:59
Происшествия 18.12.2025 07:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 05:39
Происшествия 18.12.2025 05:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 10:44
Происшествия 17.12.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 08:57
Происшествия 17.12.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 08:54
Происшествия 17.12.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 15:21
Происшествия 16.12.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 11:53
Происшествия 16.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:59
Волгоградцам рассказали, как проверить пенсионные баллы и стажСмотреть фотографии
12:35
В Москве арестовали троих чиновников из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
Названы имена десяти лучших спортсменов Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Лучшие госпаблики региона получили награды в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:01
Студентов ВолГУ отметили именными стипендиями от T2 за лучшие разработкиСмотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом ордена Мужества передали семьям погибших участников СВОСмотреть фотографии
11:23
На юге Волгограда «приодели» более километра теплосетейСмотреть фотографии
11:08
Трое детей пострадали от наезда авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде на 11,5% упали продажи нового жилья по ДДУСмотреть фотографии
10:26
В Камышине празднует 99-летие ветеран ВОВ Владимир МаклецовСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде определили 30 мест для комплексной застройкиСмотреть фотографии
10:00
Прямая линия с Путиным 2025: когда будет, где смотреть, как задать вопросСмотреть фотографии
09:34
В обновленный «белый список» добавили ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»Смотреть фотографии
09:10
Под Волгоградом устраняют последствия аварии на газопроводеСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцы ждут вопрос о Сталинграде на большом разговоре с ПутинымСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом шестой день ищут пропавшего в буран чабанаСмотреть фотографии
08:22
С чем обращались волгоградцы на прямую линию ПутинаСмотреть фотографии
07:32
Мошенники пытаются обмануть родственников пропавших на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
07:08
«Каждый день коптят»: скандальный завод во Фролово продолжает травить жителей ядовитыми выбросамиСмотреть фотографииCмотреть видео
06:50
Для волгоградских водителей с 1 января изменится порядок замены правСмотреть фотографии
06:37
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 6-часового запретаСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 6 часовСмотреть фотографии
06:18
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
06:02
Волгоградцам рассказали о регистрации кошек и собак с 1 сентября 2026 годаСмотреть фотографии
00:39
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
00:22
В Волгограде и области объявлена беспилотная опасность вечером 18 декабряСмотреть фотографии
21:26
Андрей Максимов возглавил Урюпинский районСмотреть фотографии
20:57
Сразу два главы района подали в отставку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКССмотреть фотографии
 