В Москве арестовали троих чиновников из Волгограда





В Москве взяты под стражу трое чиновников из Волгограда. По сообщению федеральных телеграм-каналов, мера пресечения избрана в отношении председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза, бывшего заместителя облкомприроды Ирины Паниной и начальника правового управления администрации Волгограда Дарьи Казанковой. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведших к тяжким последствиям.



Согласно данным, опубликованным на сайте Мещанского районного суда, Алексей Сивокоз был взят под стражу 18 декабря. Главе Облкомприроды инкриминируется ч.3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Казанкова и Панина также подозреваются по ч.3 ст. 285 УК РФ. Примечательно, что первую в СИЗО отправили Ирину Панину. В материалам суда указано, что санкция на ее арест была выдана еще 17 декабря. Ее бывшего начальника Сивокоза и Казанкову арестовали чуть позже - 18 декабря.

Напомним, о задержании волгоградских чиновников стало известно 17 декабря. Операцию проводили столичные силовики. По некоторым данным, задержание связано с одним уголовным делом и может иметь отношение к реализации экологических проектов в регионе. Так, известно, что Дарья Казанкова до назначения в администрацию Волгограда возглавляла правовое управление комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Алексей Сивокоз руководил облкомприроды с 2022 года и был переназначен на эту должность всего год назад. До этого он с 2011 года занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в том числе в должности председателя комитета ЖКХ Волгоградской области.