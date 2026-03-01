Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Волгоградцы увидят «поезд» Илона Маска 2 марта

01.03.2026 21:04
0
01.03.2026 21:04


Космический «поезд» Илона Маска, состоящий из 29 интернет-спутников Starlink, жители Волгоградской области увидят ночью 2 марта. Компания SpaceX отправит на орбиту уже 365-ю партию космических аппаратов, увеличив свою группировку до 11 397 единиц.

Еще один запуск произойдет ночью 4 марта, когда на орбиту отправится еще 29 спутников.

«Поездом» они называются потому, что при запуске они движутся друг за другом на одинаковой высоте, с одинаковой скоростью и единой цепочкой. В это время такая цепочка ярких огней, которая движется по небу, хорошо видна невооружённым глазом.


22:00
Яркая победа «Спартака‑Волгоград» над «Динамо‑СШОР» - 15:11Смотреть фотографии
21:04
Волгоградцы увидят «поезд» Илона Маска 2 мартаСмотреть фотографии
20:19
Массовая отмена рейсов и неопределенность: волгоградские туристы застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем ВостокеСмотреть фотографии
19:27
«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Минтруд напомнил волгоградцам о короткой рабочей неделе в мартеСмотреть фотографии
18:05
Финал «Сталинградской битвы»: «Ротор‑2» стал чемпиономСмотреть фотографии
17:30
Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия РадонежскогоСмотреть фотографии
16:43
Займы, работа и блокировки: что еще изменится для волгоградцев с 1 мартаСмотреть фотографии
16:17
По-русски - и точка: как новый закон «о вывесках» изменит облик ВолгоградаСмотреть фотографии
15:00
Бастрыкин жестко отреагировал на стаю бродячих собак под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом похоронят погибшего 1,5 года назад на СВО Илью ФилимонихинаСмотреть фотографии
13:47
Трюки с пиротехникой покажут в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:23
255 км дорог за 10 млрд рублей отремонтируют в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:16
«С бокалом вина и красивая»: как волгоградцы переживают происходящее в ДубаеСмотреть фотографии
10:54
Четверо детей пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:40
На севере Волгограда под колеса авто попала скатившаяся с горки девочкаСмотреть фотографии
09:56
«Убегали в паркинг»: волгоградцы рассказали, как под атаками провели ночь в ДубаеСмотреть фотографии
09:37
«Ротор» упустил шанс приблизиться к зоне стыковСмотреть фотографии
09:05
Аэропорт в Дубае эвакуировали из-за атаки, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:26
«Динамо-Синара» проиграло «Астраханочке» со счётом 20:25Смотреть фотографии
08:02
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о погодной опасности в первые дни мартаСмотреть фотографии
07:16
Украинские БПЛА 1 марта не пересекали границу Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
Волгоградский облсуд подтвердил приговор отцеубийце из МихайловкиСмотреть фотографии
06:38
Волгоградцев предупредили о трудностях авиаперелетов в ДубайСмотреть фотографии
21:42
Дорогая моя заправка: средние цены на бензин в Волгоградской области выросли за год на 7 рублейСмотреть фотографии
21:06
Волгоград победил в конкурсе городов патриотического туризмаСмотреть фотографии
20:35
В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде в последний день зимы встретили Лунный годСмотреть фотографии
19:10
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплатСмотреть фотографии
18:21
«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
 