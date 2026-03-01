Волгоградцы увидят «поезд» Илона Маска 2 марта

Космический «поезд» Илона Маска, состоящий из 29 интернет-спутников Starlink, жители Волгоградской области увидят ночью 2 марта. Компания SpaceX отправит на орбиту уже 365-ю партию космических аппаратов, увеличив свою группировку до 11 397 единиц.

Еще один запуск произойдет ночью 4 марта, когда на орбиту отправится еще 29 спутников.

«Поездом» они называются потому, что при запуске они движутся друг за другом на одинаковой высоте, с одинаковой скоростью и единой цепочкой. В это время такая цепочка ярких огней, которая движется по небу, хорошо видна невооружённым глазом.





