



Практически каждую неделю прошедшего года, за редким исключением, цены на автомобильное топливо в Волгограде и области подрастали. ИА «Высота 102» проанализировало особенности этого процесса, а также реакцию и действия контролирующих ценообразование в этой сфере органов.

Цены на АЗС

Итак, как менялись цены на бензин и дизель в регионе? Согласно последним данным Росстата, опубликованным накануне, 27 февраля, средняя цена автомобильного топлива составила 66,69 рубля за литр. Год назад она была меньше почти на 7 рублей – 59,78 рубля.



АИ-92 стоил на прошлой неделе 62,94 рубля за литр, а год назад цена на этот вид бензина составляла 56,51 рубля. Стоимость АИ-95 в конце февраля 2026 года достигла 69,8 рубля. А в феврале прошлого года он продавался на АЗС по 62,76 рубля за литр.



Больше всего подорожал за прошлый год АИ-98 – с 82,83 рубля за литр в феврале 2025 года до 90,96 рубля. Дизельное топливо стоит в конце февраля 74,22 рубля за литр. А год назад средняя стоимость солярки на АЗС региона составляла 68,26 рубля.



Между тем, по данным Банка России, за год моторное топливо подорожало с января 2025 по январь 2026 года на 9,75%.



Запрет



Правительство России несколько раз в 2025 году принимало решения о запрете на экспорт бензина. Такие меры начали действовать с 1 марта по 31 августа включительно. Затем такой запрет был введен снова с 1 октября 2025 года. Он действовал по 31 декабря 2025 года и касался всех экспортеров, включая непосредственных производителей.



31 января 2026 года правительство России вновь сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции. Запрет действует до 31 июля 2026 года. Это ограничение не распространяется на нефтяные компании. Принимаемые кабмином меры, подчеркивали в правительстве, направлены на стабилизацию ситуации на внутреннем топливном рынке.



Контроль