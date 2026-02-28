Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Дорогая моя заправка: средние цены на бензин в Волгоградской области выросли за год на 7 рублей

28.02.2026 21:42


Практически каждую неделю прошедшего года, за редким исключением,  цены на автомобильное топливо в Волгограде и области подрастали. ИА «Высота 102» проанализировало особенности этого процесса, а также реакцию и действия контролирующих ценообразование в этой сфере  органов.

Цены на АЗС

Итак, как менялись цены на бензин и дизель в регионе? Согласно последним данным Росстата, опубликованным накануне, 27 февраля, средняя цена автомобильного топлива составила 66,69 рубля за литр. Год назад она была меньше почти на 7 рублей – 59,78 рубля.

АИ-92 стоил на прошлой неделе 62,94 рубля за литр, а год назад цена на этот вид бензина составляла 56,51 рубля. Стоимость АИ-95 в конце февраля 2026 года достигла 69,8 рубля. А в феврале прошлого года он продавался на АЗС по 62,76 рубля за литр.

Больше всего подорожал за прошлый год АИ-98 – с 82,83 рубля за литр в феврале 2025 года до 90,96 рубля. Дизельное топливо стоит в конце февраля 74,22 рубля за литр. А год назад средняя стоимость солярки на АЗС региона составляла 68,26 рубля.

Между тем, по данным Банка России, за год моторное топливо подорожало с января 2025 по январь 2026 года на 9,75%.  

Запрет

Правительство России несколько раз в 2025 году принимало решения о запрете на экспорт бензина. Такие меры начали действовать с 1 марта по 31 августа включительно. Затем такой запрет был введен снова с 1 октября 2025 года. Он действовал  по 31 декабря 2025 года  и касался всех экспортеров, включая непосредственных производителей.

31 января 2026 года правительство России вновь сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции. Запрет действует до 31 июля 2026 года. Это ограничение не распространяется на нефтяные компании. Принимаемые кабмином меры, подчеркивали в правительстве, направлены на стабилизацию ситуации на внутреннем топливном рынке.

Контроль

Между тем, в волгоградском УФАС не нашли нарушений в сфере ценообразования на нефтепродукты. По итогам 2025 года признаки доминирования  на розничных рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива усматривались  в положении только одного предприятия - ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

По данным мониторинга, розничная цена ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» за 2025 год на АИ-92 выросла на 10,45%, на АИ-95  -  на 10,04%, на дизельное топливо -  на 9,9%. И это  при значительном повышении закупочных цен на нефтепродукты. Таким образом, темпы роста розничных цен на нефтепродукты не превышают темпов роста закупочных цен, сделали вывод в ведомстве.

Однако однажды антимонопольщикам все-таки пришлось вмешаться в ситуацию с ценами на автомобильное топливо. В ноябре прошлого года независимый участник розничного рынка нефтепродуктов добровольно снизил цены на топливо после предостережения УФАС. Ведомство тогда  зафиксировало значительное превышение – почти на  8% – розничных цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 ООО «Аркон-Про» над ценами, установленными вертикально-интегрированными нефтяными компаниями. Компания работала в Октябрьском районе. 

Меры

Власти региона проводят постоянный мониторинг ситуации на топливом рынке,  которая обсуждается в том числе на заседаниях оперштаба.  При этом участникам рынка нефтепродуктов рекомендовано принимать оперативные меры по восполнению запасов всех видов топлива на территории Волгоградской области и их поддержанию,  а также информировать штаб о наличии предпосылок дефицита, существенного снижения остатков нефтепродуктов (в размере более 15%) и о принятии ограничений по отпуску нефтепродуктов в одни руки. На днях стало известно, что ФАС усилила контроль над  ценами на дизельное топливо в преддверии посевной.


21:42
Дорогая моя заправка: средние цены на бензин в Волгоградской области выросли за год на 7 рублейСмотреть фотографии
21:06
Волгоград победил в конкурсе городов патриотического туризмаСмотреть фотографии
20:35
В Волжском ПНИ назвали количество заболевших пневмонией и ОРВИСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде в последний день зимы встретили Лунный годСмотреть фотографии
19:10
ЦИАН: волгоградцам на покупку однушки понадобится 68 средних зарплатСмотреть фотографии
18:21
«Бабахает без конца»: волгоградка поделилась кадрами прилетов в ДубаеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
По примеру Волгограда: в Волжском назвали места и тарифы платных парковокСмотреть фотографии
16:11
Flydubai отменила рейс из Дубая в ВолгоградСмотреть фотографии
15:41
Четыре крупные турбазы продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:57
«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позицииСмотреть фотографии
14:39
Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВОСмотреть фотографии
13:57
«Иранцы побежали в банкоматы»: волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после атак США на ИранСмотреть фотографии
12:25
Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 мартаСмотреть фотографии
11:55
Парад планет увидят волгоградцы вечером 28 февраляСмотреть фотографии
11:19
«С декабря без воды и тепла»: в «плачущем» общежитии в Волгограде выживают 4 семьи с детьмиСмотреть фотографии
11:08
OMODA: тепло, контроль и порядок в зимнем городеСмотреть фотографии
10:25
В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонииСмотреть фотографии
10:13
В центре Волгограда грузовая ГАЗель сбила 17-летнюю девушкуСмотреть фотографии
08:51
Что изменится в жизни волгоградцев с 1 марта: смотрим новые законы, правила и тарифыСмотреть фотографии
08:27
Две недели страха: гигантские сосули выросли на доме в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
07:48
Ночь 28 февраля прошла для волгоградцев без тревожных СМССмотреть фотографии
07:32
В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО Александром ЗахаровымСмотреть фотографии
06:23
Огурцы в Волгоградской области подешевели на 11,5%Смотреть фотографии
05:51
Перед посевной в Волгоградской области подорожало дизтопливоСмотреть фотографии
21:14
«Динамо-Синара-2» и «Кубань-2» поделили очки – 25:25Смотреть фотографии
20:35
Волгоградцы передали гумпомощь жителям Курской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
Волгоградцам пояснили, какие СМС нельзя хранить на телефонеСмотреть фотографии
19:30
Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановлениеСмотреть фотографии
18:52
Волгоградские оперативники в Анапе задержали пособника телефонных аферистовСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
В Волгограде заменят бетонный бюст Петра на бронзовыйСмотреть фотографии
 