Практически каждую неделю прошедшего года, за редким исключением, цены на автомобильное топливо в Волгограде и области подрастали. ИА «Высота 102» проанализировало особенности этого процесса, а также реакцию и действия контролирующих ценообразование в этой сфере органов.
Цены на АЗС
Итак, как менялись цены на бензин и дизель в регионе? Согласно последним данным Росстата, опубликованным накануне, 27 февраля, средняя цена автомобильного топлива составила 66,69 рубля за литр. Год назад она была меньше почти на 7 рублей – 59,78 рубля.
АИ-92 стоил на прошлой неделе 62,94 рубля за литр, а год назад цена на этот вид бензина составляла 56,51 рубля. Стоимость АИ-95 в конце февраля 2026 года достигла 69,8 рубля. А в феврале прошлого года он продавался на АЗС по 62,76 рубля за литр.
Больше всего подорожал за прошлый год АИ-98 – с 82,83 рубля за литр в феврале 2025 года до 90,96 рубля. Дизельное топливо стоит в конце февраля 74,22 рубля за литр. А год назад средняя стоимость солярки на АЗС региона составляла 68,26 рубля.
Между тем, по данным Банка России, за год моторное топливо подорожало с января 2025 по январь 2026 года на 9,75%.
Запрет
Правительство России несколько раз в 2025 году принимало решения о запрете на экспорт бензина. Такие меры начали действовать с 1 марта по 31 августа включительно. Затем такой запрет был введен снова с 1 октября 2025 года. Он действовал по 31 декабря 2025 года и касался всех экспортеров, включая непосредственных производителей.
31 января 2026 года правительство России вновь сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции. Запрет действует до 31 июля 2026 года. Это ограничение не распространяется на нефтяные компании. Принимаемые кабмином меры, подчеркивали в правительстве, направлены на стабилизацию ситуации на внутреннем топливном рынке.
Контроль
Между тем, в волгоградском УФАС не нашли нарушений в сфере ценообразования на нефтепродукты. По итогам 2025 года признаки доминирования на розничных рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива усматривались в положении только одного предприятия - ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».
По данным мониторинга, розничная цена ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» за 2025 год на АИ-92 выросла на 10,45%, на АИ-95 - на 10,04%, на дизельное топливо - на 9,9%. И это при значительном повышении закупочных цен на нефтепродукты. Таким образом, темпы роста розничных цен на нефтепродукты не превышают темпов роста закупочных цен, сделали вывод в ведомстве.
Однако однажды антимонопольщикам все-таки пришлось вмешаться в ситуацию с ценами на автомобильное топливо. В ноябре прошлого года независимый участник розничного рынка нефтепродуктов добровольно снизил цены на топливо после предостережения УФАС. Ведомство тогда зафиксировало значительное превышение – почти на 8% – розничных цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 ООО «Аркон-Про» над ценами, установленными вертикально-интегрированными нефтяными компаниями. Компания работала в Октябрьском районе.
Меры
Власти региона проводят постоянный мониторинг ситуации на топливом рынке, которая обсуждается в том числе на заседаниях оперштаба. При этом участникам рынка нефтепродуктов рекомендовано принимать оперативные меры по восполнению запасов всех видов топлива на территории Волгоградской области и их поддержанию, а также информировать штаб о наличии предпосылок дефицита, существенного снижения остатков нефтепродуктов (в размере более 15%) и о принятии ограничений по отпуску нефтепродуктов в одни руки. На днях стало известно, что ФАС усилила контроль над ценами на дизельное топливо в преддверии посевной.