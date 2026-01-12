



Накануне, 11 января, в Самаре прошёл турнир по смешанным единоборствам Open FC 61. В главном бою вечера волгоградская спортсменка Виктория Дудакова досрочно победила соперницу из Санкт-Петербурга Садаф Каюмову и завоевала чемпионский пояс организации в минимальном весе.

Напомним, ровно год назад Дудакова в Лас-Вегасе проиграла американке Фатиме Клайн. Затем международная организация UFC завершила сотрудничество с 26-летней россиянкой, в активе которой на тот момент было восемь побед и два поражения в рамках ММА.

За прошедший год Дудакова стала чемпионкой России и мира по панкратиону и бронзовым призёром чемпионата страны по кикбоксингу. И вот, наконец, случилось долгожданное триумфальное возвращение нашей землячки в октагон.

Очередная оппонентка волгоградки Садаф Каюмова, совмещающая спортивную карьеру с работой управляющей пекарни в Санкт-Петербурге, до вчерашнего противостояния на профессиональном уровне одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

Титульный поединок между Дудаковой и Каюмовой завершился уже в первом раунде. Через две минуты после начала Дудакова удушающим приёмом вынудила соперницу сдаться. Таким образом, волгоградская спортсменка выиграла досрочно. Виктория, ранее становившаяся победительницей Гран-при Open FC, по окончании поединка была награждена чемпионским поясом и бонусом в 100 тысяч рублей.