Спорт

Волгоградка Дудакова завоевала чемпионский пояс на турнире по смешанным единоборствам

Спорт 12.01.2026 09:54
0
12.01.2026 09:54


Накануне, 11 января, в Самаре прошёл турнир по смешанным единоборствам Open FC 61. В главном бою вечера волгоградская спортсменка Виктория Дудакова досрочно победила соперницу из Санкт-Петербурга Садаф Каюмову и завоевала чемпионский пояс организации в минимальном весе.

Напомним, ровно год назад Дудакова в Лас-Вегасе проиграла американке Фатиме Клайн. Затем международная организация UFC завершила сотрудничество с 26-летней россиянкой, в активе которой на тот момент было восемь побед и два поражения в рамках ММА.

За прошедший год Дудакова стала чемпионкой России и мира по панкратиону и бронзовым призёром чемпионата страны по кикбоксингу. И вот, наконец, случилось долгожданное триумфальное возвращение нашей землячки в октагон.

Очередная оппонентка волгоградки Садаф Каюмова, совмещающая спортивную карьеру с работой управляющей пекарни в Санкт-Петербурге, до вчерашнего противостояния на профессиональном уровне одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

Титульный поединок между Дудаковой и Каюмовой завершился уже в первом раунде. Через две минуты после начала Дудакова удушающим приёмом вынудила соперницу сдаться. Таким образом, волгоградская спортсменка выиграла досрочно. Виктория, ранее становившаяся победительницей Гран-при Open FC, по окончании поединка была награждена чемпионским поясом и бонусом в 100 тысяч рублей. 

Фото: Вестник ММА /t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
12.01.2026 09:54
Спорт 12.01.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2026 07:29
Спорт 12.01.2026 07:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.01.2026 21:32
Спорт 09.01.2026 21:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.01.2026 15:04
Спорт 09.01.2026 15:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.01.2026 07:40
Спорт 09.01.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.01.2026 18:53
Спорт 08.01.2026 18:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.01.2026 11:05
Спорт 08.01.2026 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.01.2026 12:25
Спорт 06.01.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.01.2026 18:01
Спорт 05.01.2026 18:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.01.2026 12:22
Спорт 05.01.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.01.2026 19:23
Спорт 04.01.2026 19:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.01.2026 21:10
Спорт 03.01.2026 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.12.2025 16:10
Спорт 28.12.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2025 06:48
Спорт 27.12.2025 06:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.12.2025 18:39
Спорт 26.12.2025 18:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:08
Сотрудники волгоградской прокуратуры отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
09:59
Девять культурных учреждений модернизировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
Треть волгоградцев мечтают стать начальниками в 2026 годуСмотреть фотографии
09:54
Волгоградка Дудакова завоевала чемпионский пояс на турнире по смешанным единоборствамСмотреть фотографии
09:26
В открытом Росавиацией аэропорту Волгограда задержаны 4 рейсаСмотреть фотографии
09:11
Угрозу атак БПЛА сняли в Волгоградской области спустя 3,5 часаСмотреть фотографии
08:57
Мошенники прикинулись главой города Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
Под Волгоградом катание на тюбинге убило 19-летнего юношуСмотреть фотографии
08:11
Морозы до -15 придут в Волгоградскую область после циклона «Фрэнсис»Смотреть фотографии
07:45
Подвиг энергетиков, авиаколлапс и жуткое ДТП: как прошли новогодние праздники в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:29
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли самарской «Искре»Смотреть фотографии
07:01
Под Волгоградом похоронят почетного речника Ивана ПоповаСмотреть фотографии
06:15
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда утром 12 январяСмотреть фотографии
06:01
Рейс из Шереметьево в Волгоград задержан на 2 часа 12 январяСмотреть фотографии
05:45
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области 12 январяСмотреть фотографии
21:29
Авиарейсы в Волгоград из столицы задерживаются из-за снегопадаСмотреть фотографии
20:45
Фура сложилась пополам от удара на Третьей продольной у ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:10
В Волгоградской области простятся с третьим погибшим в жутком ДТП с фуройСмотреть фотографии
19:17
Под Волгоградом 101-летний фронтовик делает окопные свечи для участников СВОСмотреть фотографии
18:24
В облздраве сообщили о четырех пострадавших в ДТП с автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:15
Новую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансыСмотреть фотографии
18:04
В Волгограде автобус врезался в столб, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:49
Экономист спрогнозировал небольшое падение курса доллара и евро в 2026 годуСмотреть фотографии
17:31
Следующие длинные выходные ждут волгоградцев в февралеСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде 90 спецмашин чистят дороги от снегаСмотреть фотографии
16:30
КСП нашла нарушения в построенной за 600 млн рублей поликлинике под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:23
Бастрыкин вступился за пострадавших на горке волгоградских детейСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде в новогоднюю ночь загадочно пропал голубоглазый пенсионерСмотреть фотографии
15:38
Снежный циклон накрыл Волгоград и областьСмотреть фотографии
15:26
Перинатальный центр в Волгограде изменил номера колл-центраСмотреть фотографии
 