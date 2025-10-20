Спорт

«Историческое событие»: волгоградка Виктория Дудакова стала чемпионкой мира по панкратиону

20.10.2025 19:40
В Сербии накануне, 19 октября, завершился чемпионат мира по панкратиону. В международном турнире, в котором приняли участие представители 20 стран из Европы, Азии, Северной Америки и Африки, в весовой категории до 57 кг среди женщин победу одержала волгоградская спортсменка Виктория Дудакова. 

Российские спортсмены выступали на соревнованиях в местном городе Нови-Саде под нейтральным флагом. В стартовом поединке на чемпионате мира Дудакова во втором раунде рычагом колена одолела чемпионку Европы, титулованную украинку Дарью Чибисову. В следующем противостоянии Виктория в первом раунде победила соперницу из Индии болевым приёмом.

В решающем поединке против оппонентки из Франции волгоградская спортсменка завершила первый раунд в свою пользу, а во втором раунде удушающим приёмом в итоге победила досрочно и впервые стала чемпионкой мира по панкратиону (Amateur MMA - любительский уровень).

 

Тренер Дудаковой и наставник-руководитель СК «Самбо34», главный тренер сборной Волгоградской области по спортивной борьбе в дисциплинах панкратион и пляжная борьба Гасанали Гасаналиев в интервью сайту V102.RU прокомментировал столь ошеломительный  успех своей 26-летней подопечной.

- У Виктории большой опыт в MMA, поэтому многим спортсменам-любителям с ней сложно конкурировать. Это историческое событие, так как Дудакова стала первой в истории чемпионкой мира в GAMMA MMA (Глобальная ассоциация смешанных боевых искусств) из Волгоградской области. Что касается организации турнира в братской для нас Сербии, то она была на высшем уровне. Атмосфера на соревнованиях отличная. Всё очень хорошо прошло, - отметил Гасаналиев.

В общей сложности российские спортсмены в Нови-Саде завоевали 16 медалей - семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды.

Напомним, ранее у Дудаковой истёк контракт с международной организацией смешанных единоборств UFC, а после этого Виктория стала чемпионкой России по панкратиону, благодаря чему она и квалифицировалась на ставший триумфальным для нее  мировой форум в Сербии. 

Еще один волгоградский представитель на чемпионате мира Магомед Махамаев в стартовом бою в весе до 84 кг уступил сопернику из Турции и тем самым завершил выступление. 

Фото: Гасанали Гасаналиев и Международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы


