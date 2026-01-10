



В Волгоградской области с утра 10 января военные отражали очередную террористическую атаку ВСУ с применением дронов. По информации Министерства обороны РФ, сегодня над территорией региона дежурными средствами ПВО были перехвачены четыре беспилотника самолетного типа.

По уточненным данным МО РФ, атака была отражена в период с 9:00 мск до 16:00 мск. Всего за это время над регионами России было уничтожено 33 вражеских беспилотника.

Наибольшее количество БПЛА – 10 – сбито российскими военными над территорией Ростовской области, семь – над акваторией Каспийского моря. Над Астраханской областью, как и над Волгоградской, ликвидировано 4 БПЛА, по три – над Калмыкией и Крымом, два – над территорией Белгородской области.

Напомним, ночью в результате атаке ВСУ в Октябрьском районе Волгоградской области произошло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Бочаров.