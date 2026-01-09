«Ротор» приступает к тренировкам под началом Парфёнова 

Сегодня, 9 января, футболисты «Ротора» вышли из отпуска. Генеральный директор клуба Андрей Кривов на собрании представил команде нового главного тренера Дмитрия Парфёнова, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

В пятницу сине-голубые проведут первую тренировку под руководством Парфёнова. Отметим, волгоградский коллектив будет заниматься дома до 13 января. 15 января «Ротор» пройдёт углубленное медицинское обследование в Москве, а с 16 января в Белеке стартуют предсезонные сборы, которые продлятся до 20 февраля. В Турции у «Ротора» запланировано семь товарищеских матчей.