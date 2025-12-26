Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов: «Хочу сделать команду атакующей»

Сегодня, 26 декабря, в волгоградском планетарии прошла пресс-конференция с участием нового главного тренера «Ротора» Дмитрия Парфёнова и генерального директора клуба Андрея Кривова. Спикеры рассказали о селекционной работе, составляющих бюджета «Ротора», новых специалистах в тренерском штабе главной команды и о выстраивании клубной вертикали. К слову, это было первое публичное появление Дмитрия Парфёнова после недавнего назначения на этот пост.

Несмотря на то, что волгоградские футболисты сейчас находятся в отпуске, в клубе уже вовсю идет подготовка ко второй половине сезона и строятся планы, в том числе в рамках зимнего трансферного окна. Дмитрий Парфёнов не скрывал, что изменения в составе команды будут.

– Рассчитываем найти усиление по игроку в каждую линию. Работа по поиску легионеров тоже ведется. Кроме того, хочется поближе познакомиться с нынешней командой. Специально сделали первый сбор в Волгограде (с 9 января), чтобы пообщаться с игроками, услышать друг друга. И в Турцию на второй сбор приедем уже более подготовленными и непосредственно начнем выполнять тренировочный план, параллельно проводя товарищеские матчи. Постараемся использовать максимальные возможности каждого футболиста, – отметил наставник сине-голубых.

– Что касается приобретений, то они, конечно, будут. Наши возможности позволят пригласить от трех до пяти новых футболистов. Мы хотим добиться, чтобы костяк из 16 футболистов на следующий год имел контракт от полутора лет и более. Стремимся стабилизировать состав. Мы не готовы к сверхбольшим тратам на уровне конкурентов. Но при этом задачу выхода в РПЛ мы не снимем. Есть много примеров, когда команда-звезда делает результат. Не хотим платить несправедливые суммы ради новичков. Будем торговаться и обсуждать условия. «Ротор» – это российский бренд. У нас шикарный стадион, классные болельщики и великолепная заполняемость домашней арены. В совокупности с поставленной задачей повышения в классе это даёт нам преимущество в переговорах, – заявил Андрей Кривов.

В тренерском штабе Дмитрия Парфёнова останутся специалист по работе с вратарями Андрей Никитин и тренер-аналитик Михаил Мысин. Но будут и новые специалисты.

– Моими помощниками станут Юрий Ковтун и Александр Павленко (ранее они уже работали с Парфёновым в предыдущих командах). Плюс появится новый специалист по физподготовке и тренер-аналитик в помощь к Михаилу Мысину, – подчеркнул главный тренер.





– Также в «Роторе» будет врач-реабилитолог. Долго искали и нашли настоящего профессионала. Сейчас завершаем переговоры с данным специалистом. Считаем, что усилить эту позицию нам было очень важно, – заявил Андрей Кривов.

Генеральный директор «Ротора» также отметил, что в данный момент ведётся активная работа по поиску новых спонсоров.

– Основная часть нашего бюджета – это субсидии. Я этот год занесу в актив клуба по внебюджетным доходам. Итоги коммерческой деятельности мы будем подводить в июне, когда закончится чемпионат. Наши доходы – это продажа билетов, скайбоксы и реклама. Мы еще хотим улучшить финансовые показатели в сезоне 2025/26. «Ротор» не может совершать трансферы и разрывать контракты с футболистами из бюджетных субсидий. Сколько мы зарабатываем в коммерческой деятельности, столько и тратим. В случае попадания в РПЛ у нас появится спонсор. В элитном дивизионе доходы более высокого уровня. И мы сможем на них рассчитывать. Клуб разговаривает с тремя компаниями, но они хотят, чтобы «Ротор» вышел в РПЛ. Одна из задач клуба – вернуть доверие бизнеса. Сейчас у нас есть активности в день матча, развивается магазин, атрибутики, сайт. Отмечу, что я не хочу за копейки продавать форму «Ротора». Мы могли бы ее уже давно залепить разными рекламами, но предлагаемые суммы нас не устраивают. «Ротору» нужен не один спонсор, а несколько, чтобы закрепиться в РПЛ,– рассказал Андрей Кривов.

Дмитрий Парфёнов поделился ностальгическими воспоминаниями о легендарном «Роторе» 90-х годов, против которого он сам выступал:

– Когда приезжал в Волгоград в качестве игрока, «Ротор» у себя дома при поддержке болельщиков всегда был агрессивной, атакующей командой. Хотелось бы, что и сейчас было так же. Есть желание увеличить количество болельщиков на стадионе. Конечно, хочу, чтобы наша команда играла активно, с высоким прессингом и обилием собственных моментов. Я пересмотрел все матчи в этом сезоне. Были встречи, когда «Ротор» выигрывал со счетом 3:0, и вся «Волгоград Арена» счастлива. При этом у «Ротора» в итоге четыре момента в этой игре. Футбол всегда должен быть сбалансированным и не стоит забывать про оборону. Нам надо добавлять в командных действиях и учитывать индивидуальные возможности футболистов.

Напомним, после 21-го тура Первой лиги «Ротор» занимает седьмое место с 30 очками. Дмитрий Парфёнов считает, что пока рано говорить о возможностях нынешнего состава выйти в РПЛ. Повышение в классе - задача-максимум команды в нынешнем сезоне.

– Команда находится в четырех очках от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ. Это ничего не гарантирует, но означает, что проделана большая работа командой и прошлым тренерским штабом. Первая лига - турнир непростой. Здесь возможно все. Для подготовки есть предсезонные сборы плюс имеет значение точечное усиление состава, – отметил спикер.





Андрей Кривов анонсировал строительство новой клубной тренировочной базы:

– Готовим экономическое обоснование и эскизный проект, которые ориентировочно представим в марте 2026 года. В общей сложности планируем несколько этапов строительства. Первый из них – построение тренировочных полей, спортивного зала и раздевалок. На втором этапе планируется сделать кабинеты для восстановления футболистов.

В структуре молодежных команд «Ротора» также идут активные кадровые перестановки для более эффективной работы.

– Сейчас находимся в поиске нового тренера в молодёжку. Пришли хорошие футболисты в команду из спортивной школы «Ротор». Также приходят игроки на просмотр. Задачи у «Ротора-2» и «Ротора-М» - это нахождение и подготовка футболистов для главной команды. Место в турнирной таблице нас не интересует в контексте молодежных коллективов. Но когда будет выстроена командная игра, то и футболисты будут раскрываться, а позиции в таблице станут лучше. Мы рады, что Валерий Бурлаченко вернулся в Волгоград и возглавил «Ротор-2». Важно, что офис главных тренеров «Ротора», «Ротора-2» и «Ротора-М» со следующего года будут находиться на «Волгоград Арене». Все специалисты станут работать рядом. Раньше этого не было, – подчеркнул Андрей Кривов.





– Из моего опыта клубная вертикаль – это правильно. Ребята в молодежных командах должны стремиться в главную команду. Они должны видеть шансы дорасти до основного «Ротора». У нас есть возможность сыграть с «Ротором-2» или привлечь оттуда игроков в главную команду, – отметил важное значение молодежного футбола главный тренер «Ротора».

Дмитрий Парфёнов рассказал о пересечениях с Волгоградом, которые ранее случались в его жизни:

– Я начинал играть в футбол в чемпионате СССР под руководством Виктора Евгеньевича Прокопенко, который оставил большой след в «Роторе». Плюс 9 мая 2018 года мы с «Тосно» на «Волгоград Арене» выиграли трофей.

На сборах в Турции «Ротор» проведет в общей сложности семь товарищеских матчей. Известны даты двух игр – 23 января и 31 января. Как отметил Андрей Кривов, планируется, что контрольные встречи будут показаны в интернете в прямом эфире, если позволят технические возможности. В первом матче после возобновления сезона волгоградская команда на выезде сыграет со «Спартаком» из Костромы в 22-м туре Первой лиги.

Фото: СК «Ротор»