



С 3 по 11 января на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье проходят сборы мужской национальной команды России по водному поло. В расположении сборной находятся четыре игрока «Спартака» – вратарь Пётр Федотов и подвижные нападающие Роман Усов, Тимур Шайхутдинов и Константин Шейкин. Кроме того, в тренерский штаб сборной вошёл наставник красно-белых Владимир Карабутов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Напомним, в 2025 году водное поло стало первым игровым видом спорта, в котором сборная РФ была возвращена к участию в официальных матчах. В апреле этого года наша мужская национальная команда выступит во втором дивизионе Кубка мира.

В учебно-тренировочных сборах принимают участие в общей сложности 20 ватерполистов из пяти клубов. Руководит тренировочным процессом сербский специалист Деян Станоевич, работавший с национальной командой своей страны и возглавлявший сборные Румынии, Казахстана и Грузии. Станоевич рассматривается в качестве кандидата на пост наставника сборной России. Помимо Карабутова в тренерском штабе также трудится главный тренер «КОС-Синтеза» Евгений Ярощук.

Отметим, после новогодней паузы «Спартак» в рамках чемпионата России встретится со своими принципиальными соперниками из Казани в волгоградском бассейне на Семи ветрах 15 и 16 января.

Ранее в интервью ИА «Высота 102» Владимир Карабутов заявил, что подготовка игроков для сборной России – одна из главных задач волгоградского клуба.

Фото: Евразийская ватерпольная лига /t.me