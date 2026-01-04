Расследования

Подробности гибели 4 человек на трассе М-4 «Дон» сообщила полиция

Расследования 04.01.2026 13:32
0
04.01.2026 13:32


В Ростовской области по факту массового дорожно-транспортного происшествия на трассе М-4 «Дон», в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело. К этому часу сотрудникам Госавтоинспекции региона удалось установить обстоятельства происшествия. 

Как и сообщалось ранее, ДТП произошло по вине водителя автопоезда. Полицейские сообщают, что водитель грузовика буквально вытолкал попутную иномарку на три легковушки, стоявшие на дороге после другой аварии. 

– В 08.06 на 1042-м километре, следуя в Ростов-на-Дону, водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди попутным автомобилем Audi, который по инерции продолжил движение и допустил наезд три автомобиля – два Renault Logan и Lada Vesta, остановившиеся в результате ранее произошедшего происшествия, – сообщили в ГАИ Ростовской области. 

Водитель Audi серьезно в ДТП не пострадал. Погибли на месте происшествия оба водителя автомобилей Renault Logan и их пассажиры. 

Уголовное дело возбуждено по статье УК о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек.

Движение по федеральной автодороге по-прежнему затруднено. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.01.2026 19:18
Расследования 05.01.2026 19:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.01.2026 17:28
Расследования 05.01.2026 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 22:58
Расследования 04.01.2026 22:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 13:32
Расследования 04.01.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 08:19
Расследования 04.01.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2026 07:09
Расследования 04.01.2026 07:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2026 09:54
Расследования 02.01.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2026 21:57
Расследования 01.01.2026 21:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2026 18:38
Расследования 01.01.2026 18:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 18:55
Расследования 30.12.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 18:37
Расследования 30.12.2025 18:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 15:22
Расследования 30.12.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 10:46
Расследования 30.12.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 08:59
Расследования 30.12.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2025 06:24
Расследования 30.12.2025 06:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Волгоградцам с 1 марта разрешат позже оплачивать коммунальные услугиСмотреть фотографии
21:23
Росавиация 5 января закрыла небо над Волгоградом для полетовСмотреть фотографии
20:35
Каким волгоградским специалистам повысят зарплаты в 2026 годуСмотреть фотографии
20:02
Отказавшихся улетать на юг лебедей отвезли в Анапу на поездеСмотреть фотографии
19:18
Чиновники, блогеры и олигарх: кого задерживали и судили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:58
Беспилотную опасность 5 января объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:44
Заслуженный юрист РФ Анатолий Мочалов скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» объявила о кадровых перестановкахСмотреть фотографии
17:28
СК и полиция занялись делом об избиении волгоградки из-за правнучкиСмотреть фотографии
16:51
Разлагающийся труп мужчины нашли в теплотрассе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:14
Непогода повредила три жилых дома в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
15:31
«Как в фильме ужасов»: в Волгограде лопнувшая труба с кипятком в МКД превратила новогоднюю ночь в адСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Каток в ЦПКиО Волгограда выдержал испытание дождем и плюсомСмотреть фотографии
13:57
Круглогодичный призыв в армию: когда, для чего и что изменится в 2026 годуСмотреть фотографии
12:54
Дороги в Волгоградской области посыпают реагентами 310 спецмашинСмотреть фотографии
12:22
Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников отмечает 56-летие Смотреть фотографии
11:54
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:08
МЧС перед Рождеством проверяет волгоградские храмыСмотреть фотографии
10:45
Выплаты пострадавшим от БПЛА назначают в районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
Опубликован график личного приема руководителей СУ СКР по Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
Свет после бурана вернули всем жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде 75 спецмашин чистят дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
08:00
Украинские БПЛА сбили в Волгоградской области до наступления ночиСмотреть фотографии
07:43
Медиаторов привлекут при рассмотрении дел о разводах в РоссииСмотреть фотографии
07:06
«Провели в аэропорту всю ночь»: волгоградцы больше 10 часов ожидают вылета в МосквуСмотреть фотографии
06:32
Угрозу атак БПЛА 5 января сняли в Волгоградской области спустя 13 часовСмотреть фотографии
06:12
В волгоградском аэропорту задерживаются 18 авиарейсовСмотреть фотографии
22:58
Росавиация открыла аэропорт Волгограда, 4 самолёта ушли на запасные аэродромыСмотреть фотографии
21:18
Атака дронов ВСУ на Волгоградскую область: ПВО уничтожила 3 беспилотникаСмотреть фотографии
21:04
До 20 увеличилось количество задержанных в Волгограде авиарейсовСмотреть фотографии
 