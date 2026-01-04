Подробности гибели 4 человек на трассе М-4 «Дон» сообщила полиция





В Ростовской области по факту массового дорожно-транспортного происшествия на трассе М-4 «Дон», в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело. К этому часу сотрудникам Госавтоинспекции региона удалось установить обстоятельства происшествия.

Как и сообщалось ранее, ДТП произошло по вине водителя автопоезда. Полицейские сообщают, что водитель грузовика буквально вытолкал попутную иномарку на три легковушки, стоявшие на дороге после другой аварии.

– В 08.06 на 1042-м километре, следуя в Ростов-на-Дону, водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди попутным автомобилем Audi, который по инерции продолжил движение и допустил наезд три автомобиля – два Renault Logan и Lada Vesta, остановившиеся в результате ранее произошедшего происшествия, – сообщили в ГАИ Ростовской области.

Водитель Audi серьезно в ДТП не пострадал. Погибли на месте происшествия оба водителя автомобилей Renault Logan и их пассажиры.

Уголовное дело возбуждено по статье УК о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек.

Движение по федеральной автодороге по-прежнему затруднено.