Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе под Ростовом





В Ростовской области выясняют обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия на трассе М-4 «Дон», в результате которого 4 января погибли четыре человека. По предварительным данным, виновником аварии называют водителя автопоезда.





По информации МЧС России, в районе поселка Красный Колос в Аксайском районе Ростовской области столкнулись пять автомобилей – пять легковушек и тягач. Кроме четверых погибших, сообщается также о двоих пострадавших.

В настоящее время на трассе в связи с происшествием парализовано движение транспорта – протяженность пробки составляет более пяти километров в сторону Ростова-на-Дону.





Видео: МЧС России