В Волгограде 2000 бездомных собак пройдут процедуру ОСВВ





В приюте для животных МБУ «Северное» Волгограда увеличилось количество питомцев на пожизненном содержании. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении, 9 собак, попавших в пункт временного содержания животных для прохождения процедуры ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в привычную среду обитания), не прошли тесты на агрессивность. Поэтому их не будут возвращать на улицы ради безопасности граждан.

Животные в муниципальном приюте содержатся в достойных условиях. Также их обеспечивают сбалансированным кормом – как в сухом виде, так и в виде консервированных каш с мясом. В день пожизненному постояльцу приюта положено 400 граммов сухого корма и 400 граммов – консервированного. Эти животные будут проходить и обязательное ветеринарное обследование и вакцинацию.





Напомним, возможность изоляции агрессивных безнадзорных животных появилась после принятия регионального закона «Об отдельных вопросах обращения с животными без владельцев» в соответствии с требованиями федерального законодательства. Документ предусматривает внедрение гуманных стандартов обращения с животными и в то же время направлен на обеспечение безопасности граждан. Теперь агрессивные собаки должны содержаться в муниципальных приютах для исключения причинения вреда людям.





В то же время в пункте временного содержания безнадзорных животных МБУ «Северное» продолжается плановая работа по отлову собак с улиц города и их стерилизации. В 2026 году до учреждения доведен муниципальный план в количестве 2 тысяч особей. Именно столько безнадзорных животных отловят, стерилизуют, вакцинируют, а потом вернут на улицы города, за исключением тех особей, которые могут быть опасными для людей.

Но некоторым «хвостикам» везет и они вместо улицы едут домой - в новую семью или под ответственность взявших опеку над бездомышами жителей. В прошлом году по заключенным с гражданами договорам были переданы новым и старым владельцам 125 собак, с начала 2026 года – еще 6.



