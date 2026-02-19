Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Волгограде 2000 бездомных собак пройдут процедуру ОСВВ

Общество 19.02.2026 12:48
0
19.02.2026 12:48


В приюте для животных МБУ «Северное» Волгограда увеличилось количество питомцев на пожизненном содержании. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении, 9 собак, попавших в пункт временного содержания животных  для прохождения процедуры ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в привычную среду обитания), не прошли тесты на агрессивность. Поэтому их не будут возвращать на улицы ради безопасности граждан.

Животные в муниципальном приюте содержатся в достойных условиях. Также их обеспечивают сбалансированным кормом – как в сухом виде, так и в виде консервированных каш с мясом. В день пожизненному постояльцу приюта положено 400 граммов сухого корма и 400 граммов – консервированного. Эти  животные будут проходить и обязательное ветеринарное обследование и вакцинацию.


Напомним, возможность изоляции агрессивных безнадзорных животных появилась после принятия регионального закона  «Об отдельных вопросах обращения с животными без владельцев» в соответствии с требованиями федерального законодательства. Документ предусматривает внедрение гуманных стандартов обращения с животными и в то же время направлен на обеспечение безопасности граждан. Теперь агрессивные собаки должны содержаться в муниципальных приютах для исключения причинения вреда людям.


В то же время в пункте временного содержания безнадзорных животных МБУ «Северное» продолжается плановая работа по отлову собак с улиц города и их стерилизации. В 2026 году до учреждения доведен муниципальный план в количестве 2 тысяч особей. Именно столько безнадзорных животных отловят, стерилизуют, вакцинируют, а потом вернут на улицы города, за исключением тех особей, которые могут быть опасными для людей.

Но некоторым «хвостикам» везет и они вместо улицы едут домой -  в новую семью или под ответственность взявших опеку над бездомышами жителей. В прошлом году по заключенным с гражданами договорам были переданы новым и старым владельцам  125 собак, с начала 2026 года – еще 6.


Есть в пункте содержания бездомных животных и «ясли» для щенков. Волгоградцы могут, заранее согласовав визит в пункт временного содержания бездомышей, выбрать себе питомца по душе, подарив ему свою любовь, на которую он ответит безмерной преданностью.

