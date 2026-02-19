Комитет транспорта и дорожного хозяйства потребовал от индивидуального предпринимателя Рудика Франгуляна около 9,6 миллиона рублей в качестве штрафных санкций за срыв сроков ремонта дороги в Волгоградской области и допущенный брак. Об этом сообщили в арбитражном суде Волгоградской области. По данным сайта госзакупок, контракт с бизнесменом на ремонт дороги Кумылженская – Суляевский-Покручинский был заключен в конце 2023 года. Начальная стоимость контракта составляла 306 миллионов рублей, однако Франгулян сбросил цену до 216 миллионов и стал победителем аукциона.

Согласно условиям договора, ремонт дороги должны были закончить в апреле 2025 года, однако этого не произошло. В адрес Франгуляна неоднократно направлялись письма с требованием принятия мер по увеличению темпов производства работ, а также об устранении выявленных нарушений. В частности, в рамках строительного надзора были зафиксированы дефекты выравнивающего строя. Кроме того, при монтаже оголовков водопропускной трубы были выявлены сколы и трещины. Также предпринимателем применялись материалы, не заявленные в документации. Однако и после этого нарушения не были устранены - асфальтовое покрытие на некоторых участках еще до ввода в эксплуатацию пошло трещинами, а из-под водопропускной трубы стало вымывать щебенку.