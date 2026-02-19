



Тракторозаводской районный суд Волгограда назначил административный штраф волгоградцу, который в соцсетях нецензурно высказывался о сотрудниках правоохранительных органов. Как уточнили в пресс-службе суда, за свои слова мужчине приходиться расплачиваться уже в 17-й раз.

Установлено, что 39-летний гражданин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил комментарий, в котором с нецензурной лексикой негативно оценивается группа лиц силового ведомства. По данному факту в отношении волгоградца был составлен административный протокол.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере 10 000 рублей. Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.

Изображение создано при помощи ИИ