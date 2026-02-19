



В заснеженном зимнем лесу встреча с любой птицей для увлеченных миром природы горожан становится большой радостью. Что уж говорить про и пускай мимолетное, но от того еще более впечатляющее «свидание» с маленькими и невероятно фотогеничными королями леса. Да, в лесу крошечных желтоголовых корольков, попавших в объектив фотографа Алины Урусовой, называют именно так!

- Встреча с маленьким северным гостем из таёжных лесов - желтоголовым корольком – всегда вызывает у меня особые теплые чувства, - делится впечатлениями биолог и влюбленный в мир природы фотограф Алина Урусова. – Эта кроха, отважно сражающаяся с морозами и ветрами неприветливой зимы, - самая миниатюрная птица Евразии весом всего в несколько граммов.





Стоит признать, что птицы размером меньше ладони – не самые усидчивые модели. Кружась, как заведенные волчки, они нечасто заводят знакомство с фотографами, а от того снимки деловых особ называют удачей даже профессионалы.

- Рассмотреть, а уж тем более сфотографировать этих птиц – задача не из легких, так как корольки порхают среди деревьев, не останавливаясь почти ни на секунду. Только наводишь фотоаппарат, а их уже и след простыл, - рассказывает волгоградка. – К слову, корольков в наших краях можно увидеть не только в лесах, но и в городе. Птички, которые получили свое название за похожий на корону золотисто-желтый хохолок, питаются насекомыми и особенно любят лакомиться на хвойных деревьях.





Удивительный мир волгоградской природы глазами Алины Урусовой корреспонденты ИА «Высота 102» показывали уже не раз. Фотографии очаровательных птиц, которые проживают одну из самых холодных и снежных зим за последнее десятилетие, смотрите в отдельном фоторепортаже.

Фото Алины Урусовой