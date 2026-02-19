Сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области предупреждают туристов о смертельной желтой лихорадке, которая протекает с кровотечением из глаз, носа и рта. От этого заболевания обязательно надо прививаться тем, кто выезжает в Экваториальную Африку, Северную и Южную Америку.

По сообщению территориального управления, желтая лихорадка передается через укусы комаров, а природным резервуаром вируса являются обезьяны. В 2025 году на территории ряда стран Африки и Латинской Америки фиксируется неблагополучная ситуация по этому заболеванию.

Болезнь развивается в течение 3-6 дней. Вначале появляется температура, головная боль, ломота в теле, тошнота, рвота и слабость. В течение 3-4 дней эти симптомы проходят и наступает тяжелая форма течения болезни. У больного растет температура, развивается желтуха и начинается рвота и кровотечение. На этой стадии умирает около 50% больных в течение 7-10 дней.

Защититься от желтой лихорадки можно с помощью вакцинации, которая дает иммунитет на это заболевание. После такой прививки выдают свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки. Если такого документа нет, то туристам могут отказать во въезде в неблагополучную по этому заболеванию страну. Отмечается, что вакцинация обязательна даже для транзитных пассажиров.





